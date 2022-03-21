عاجل- السعودية تخلى مسؤوليتها من نقص إمدادات النفط

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية، إن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أى نقص فى إمدادات البترول للأسواق العالمية فى ظل الهجمات التى تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأضاف فى بيان أوردته وكالة "واس" السعودية، أن المملكة تؤكد أهمية أن يعى المجتمع الدولى خطورة امتلاك المليشيات الحوثية الإرهابية تقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التى تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما فى المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يُفضى ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذى يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته فى المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية وردعها عن هجماتها التخريبية التى تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية فى هذه الظروف بالغة الحساسية التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية.