السعودية: لن نتحمل مسؤولية نقص إمدادات النفط في ظل الإرهاب

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأن المملكة تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وتؤكد السعودية أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار.

وقالت السعودية إن تلك الصواريخ تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في السعودية، مما يترتب على آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.