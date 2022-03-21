نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة 1443 وطريقة التسجيل وموعد قبول الطلب والقطاعات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المملكة العربية السعودية منصة ريف من أجل دعم المزارعين بالمملكة، لذلك يطلب الكثير معرفة شروط التسجيل في منصة ريف لما تقدمه هذه المنصة من دعم شامل للزراعة وذلك من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يمنحهم الدعم المناسب حتى يرقوا بمستوى الزراعة وينموا من الأنشطة الزراعية ويحسنوا من جودة الإنتاج.

طريقة التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

توفر الوزارة طرق التسجيل لمنصة الريف على موقعها الرسمي، وتعرض باستمرار أي تحديثات أو تغيرات عن طريق مواقعها الرسمية، ويمكنك متابعة ذلك من خلالنا أيضاً، حيث يستطيع أي شخص يرغب بالتسجيل في منصة الريف للأسر المنتجة حتى يستفيد بما تقدمه من دعم والكثير من الامتيازات الأشخاص المسؤولين عن الزراعة بالإضافة إلى كل الأشخاص الذين يعملون بأي مهن خاصة بها، ويمكنك التسجيل كالتالي:

الذهاب لموقع منصة الريف الإلكترونية .

النقر على جملة إنشاء حساب جديد.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية وتاريخ ميلادك، بالإضافة لكتابة رقم السري ورمز التحقق.

انقر على كلمة تسجيل بعدما تتأكد من صحة كافة البيانات.

سيتم إرسال رمز تحقق التأكيد على هاتفك، قم بإدخاله.

بعدها تكون قد انتهت من تسجيل الدخول لمنصة الريف.

القطاعات المستحقة لدعم الريف

لقد وضحت وزارة البيئة والمياه مجموعة من القطاعات التي يكفلها دعم الريف في الزراعة مثل:

المحاصيل المطرية.

الفواكه الاستوائية.

العسل.

تربية المواشي.

صيد الأسماك.

زراعة البن والورد.

المنتجات الزراعية.

شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر فيك من أجل القبول في برنامج دعم الريف بعد التسجيل وذلك لأن رؤية هذا البرنامج تتمحور حول دعم الأسر المنتجة، وربات البيوت والأشخاص المزارعين، وتوفير فرص عمل للأشخاص العاطلين ومن أهم هذه الشروط التالي:

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الدعم من أصل سعودي.

أن يملك عمل من ضمن أعمال المتعلقة بالزراعة

ألا يقل عمره عن 21 سنة.

ألا يزيد دخله الشهري عن 6000 ريال سعودي.

لا يتجاوز التقديم عن عدد 3 برامج من برامج الدعم.

لا يتعدى البرنامج الذي يقدم فيه عن دعم يزيد عن 54.000 ريال سعودي.

توفير كافة المستندات التي تفيد بأحقيته في طلب الدعم.

يجب أن تطبق كل الشروط الصحية والفنية المطلوبة.

ملء كافة البيانات عن طريقة التسجيل في منصة ريف بكتابة بيانات كاملة صحيحة.

في حالة إذا كنت مستوفي كل الشروط يتم رفع الطلب عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم حتى يتم أدراجك ضمن الحاصلين على الدعم.

رابط التسجيل في برنامج ريف

بعد تناول شروط التسجيل في منصة ريف ، نوفر لكم رابط مباشر من أجل التسجيل، حيث قامت وزارة لمياه والبيئة بالسعودية عبر منصة ريف الإلكترونية حتى تستطيع الأسر والمزارعين بالتسجيل بسهولة والحصول على الدعم المادي وتقديم خدمات الوزارة لهم من أجل زيادة الإنتاجية واستغلال الموارد المقدمة من خلال الدولة حتى يتم خلق الكثير من الفرص لهم واستخراج نخبة من للمزارعين بمحاصيل تكفي احتجاجات الدولة حتى لا تحتاج للاستيراد، وذلك من خلال تسجيل دخول برنامج ريف إلكترونيا عن طريق الإنترنت وذلك بعد إتمام كافة البيانات وتقديم المستندات التي تثبت أهليتك لدعم الريف مع إضافة البرنامج الذي تريده والاستعلام عن برنامج ريف المناسب لك.

شروط التسجيل في منصة ريف

موعد صرف برنامج ريف

بعد إتمام عملية التسجيل وقبولك نتيجة لتوافقك مع شروط التسجيل في منصة ريف، يمكنك متابعة المعلومات الخاصة بموعد الصرف حيث يتم دراسة ومناقشة طلبك في فترة أقصاها شهرين من التاريخ الذي قمت تقديم الطلب فيه، ولكن بالنسبة للقطاع الخاص بالقيمة المضافة يأخذ الطلب شهرين من التاريخ الذي تم فيه زيارة ممثلي الجمعية حتى يتم التأكد من صلاحية المشروع وفائدته، والتأكد من أحقيته وتطبيقه لشروط التسجيل في منصة الريف.