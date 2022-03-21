شأنها شأن كافة المؤسسات والهيئات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ، تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلي التكامل الرقمي ، ومن خلال طرحها لمجموعة من التطبيقات الذكية تقدم وزارة العمل السعودية حلول ذكية لتوفير الخدمات لكافة المستفيدين ، من أي مكان وفي أي وقت يمكنك الآن الحصول علي خدماتك عبر تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي هاتفك الجوال ، وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول إلي صفحة المستخدم والحصول علي كافة خدماتها بسهولة ويسر ، بالإضافة إلي موقعها الإلكتروني الذي يرتبط بقاعدة بيانات عملاقة والمئات من الخدمات لقاصدي الموقع يومياً ، وخدمة عملاء تقدم الدعم اللازم فضلاً عن إمكانية تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية من خلال خدمة صوتك مسموع.

تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيقها على متاجر الهواتف الذكية الرسمية بمسمي HRSD :

يمكن تحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي للأجهزة التي تدعم نظام الأندرويد. وتحميل تطبيق HRSD أيضاً متاح علي متجر آبل بلاي لأجهزة أيفون و آي باد. التطبيق موجود كذلك علي متجر هواوي للأجهزة التي تدعم نظام هرموني أو إس و أندرويد كذلك. يمكن تحميل التطبيق عن طريق الضغط علي أيقونة المتجر الخاص لهاتفك من رابط صفحة تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم التطبيق الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل وبنفاذ موحد في المؤتمر. ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية معنية بتسجيل المواطنين علي قاعدة بيانات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتيح وزارة العمل تسجيل دخول للمستخدم عبر التطبيق إن كان مسجل مسبقاً أو يمكن التسجيل عبر التطبيق أيضاً.

مزايا التطبيق

تقدم وزارة والتنمية الاجتماعية السعودية مزيد من الدعم بخصوص جميع خدماتها و منصة برنامج الشؤون الإجتماعية من خلال صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تويتر: