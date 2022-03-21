نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
شأنها شأن كافة المؤسسات والهيئات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ، تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلي التكامل الرقمي ، ومن خلال طرحها لمجموعة من التطبيقات الذكية تقدم وزارة العمل السعودية حلول ذكية لتوفير الخدمات لكافة المستفيدين ، من أي مكان وفي أي وقت يمكنك الآن الحصول علي خدماتك عبر تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي هاتفك الجوال ، وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول إلي صفحة المستخدم والحصول علي كافة خدماتها بسهولة ويسر ، بالإضافة إلي موقعها الإلكتروني الذي يرتبط بقاعدة بيانات عملاقة والمئات من الخدمات لقاصدي الموقع يومياً ، وخدمة عملاء تقدم الدعم اللازم فضلاً عن إمكانية تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية من خلال خدمة صوتك مسموع.
تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيقها على متاجر الهواتف الذكية الرسمية بمسمي HRSD :
- يمكن تحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي للأجهزة التي تدعم نظام الأندرويد.
- وتحميل تطبيق HRSD أيضاً متاح علي متجر آبل بلاي لأجهزة أيفون و آي باد.
- التطبيق موجود كذلك علي متجر هواوي للأجهزة التي تدعم نظام هرموني أو إس و أندرويد كذلك.
- يمكن تحميل التطبيق عن طريق الضغط علي أيقونة المتجر الخاص لهاتفك من رابط صفحة تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم التطبيق الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل وبنفاذ موحد في المؤتمر.
- ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية معنية بتسجيل المواطنين علي قاعدة بيانات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتتيح وزارة العمل تسجيل دخول للمستخدم عبر التطبيق إن كان مسجل مسبقاً أو يمكن التسجيل عبر التطبيق أيضاً.
مزايا التطبيق
تقدم وزارة والتنمية الاجتماعية السعودية مزيد من الدعم بخصوص جميع خدماتها و منصة برنامج الشؤون الإجتماعية من خلال صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تويتر:
- يمكن الدخول إلي خدمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف والتقديم.
- يحسن التطبيق من تجربة الاستخدام لخدمات الوزارة.
- يعزز من وجود قنوات أكثر للتواصل و العديد من السبل.
- يتيح الوصول للعديد من الخدمات مثل :
- أنظمة وإجراءات العمل والخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية.
- توافر خدمات الإبلاغ عن عن مخالفات سوق العمل وتوفير المساعدة للمحتاجين.
- تقديم مجموعة من الخدمات لموظفي قطاع الخدمة المدنية مثل :
- استعراض البيانات الوظيفية والضمان الاجتماعي.
- عرض السجل التاريخي ومدة الخدمة والاجازات المرضية.
- حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص.
- إمكانية حجز موعد إلكتروني خلال ساعة من وقت الطلب.
- خدمات تقديم الشكاوي والتظلمات لوزارة التنمية.
- اصدار بطاقات رقمية لذي الاحتياجات الخاصة للحصول علي امتياز الأولوية في الإجراءات مثل :
- التسهيلات المرورية.
- تخفيض الأجر للمواصلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.