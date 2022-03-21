تمويلات بنك سامبا للمتقاعدين احصل الآن وفوري على 500.000 ريال سعودي، حيث يسعى بنك سامبا وهو أحد البنوك الشهيرة في المملكة العربية السعودية إلى تقديم العديد من التمويلات الهائلة التي تناسب المقبلين على الزواج، أو الراغبين في بناء مسكن، و تطرقت هذه التمويلات إلى المتقاعدين بعد وصولهم سن التقاعد، حيث هناك بعض الأفراد التي لا تجد دخل كافي لمتطلباتها اليومية بعد ترك العمل.

لذا عمل بنك سامبا على توفير تمويلات لهذه الفئة من الأفراد، كما أنها متميزة عن غيرها من التمويلات، فلا حاجة لك في وجود ضمان للحصول على التمويل، كما يمكنك الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، و سنتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على هذا التمويل.

شروط تمويلات بنك سامبا للمتقاعدين

إذا كنت من الراغبين في الحصول على تمويل بنك سامبا لسداد دين، أو تصليح مركبة، أو استثمار المال، أو غير ذلك من الأمور الأخرى، لابد توافر الشروط التالية:

أن يكون عمر المتقدم يزيد عن 40 عام، حتى يمكنك الحصول على موافقة.

ألا يقل المعاش الخاص بالمتقدمين من المتقاعدين عن 2000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم من المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد، أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مستندات هامة للحصول على تمويل سامبا

بعد استيفاء شروط الحصول على تمويل سامبا، عليك تقديم الأوراق التالية:

صورة بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول.

خطاب رسمي من جهة التقاعد بالموافقة على تحويل معاش التقاعد الخاص بالعميل من المؤسسة العامة للتقاعد إلى بنك سامبا.

مميزات التمويل من بنك سامبا

تمتاز تمويلات بنك سامبا بالعديد من المميزات التي يبحث عنها الراغبين في التمويلات، أهمها: