نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفترة سداد 240 شهر احصل علي تمويل شخصي سريع بدون كفيل للمواطنين في المقال التالي
يعتبر بنك الراجحي المتواجد في المملكة العربية السعودية من أفضل البنوك حيث تقوم بتقديم عدد هائل من القروض الرائعة والتي يعتبرها كل سكان المملكة من أعظم القروض المقدمة على الإطلاق، يعتبر الهدف الأساسي من سعي بنك الراجحي في تنفيذ هذا التمويل هو تقديم جميع القروض التي يرغب بها الأفراد وكذلك الأموال التي يحتجونها، ومن مميزات هذا التمويل أنه يمكن جميع الفئات من الحصول عليه.
شروط الحصول على تمويل بنك الراجحي
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على كل راغب في الحصول علي قرض شخصي بمدة سداد 240 شهر، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على هذا التمويل من ساكني المملكة العربية السعودية، ولا يتم قبول من هم خارج المملكة.
- أن يكون راتب الشخص المتقدم أكثر من خمسة آلاف ريال سعودي لكل الأفراد التابعون للقطاع الحكومي السعودي
- أن يكون راتب الشخص الذي يرغب في الحصول على هذا التمويل أكثر من ستة آلاف ريال سعودي لكل الأفراد التابعون للقطاع الخاص.
- ذلك القرض يتطلب ضمانات عقارية.
طريقة التقديم على تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهر من الراجحي
في حال تطابق الشروط المذكورة أعلاه يلجأ المواطنون الراغبون في هذا التمويل إلى السعي وراء معرفة طريقة التسجيل، حيث أنه هناك مجموعة من الخطوات والأوراق والمستندات التي يلزم على كل متقدم اتباعها، حتى يتم تقديم بشكل ناجح وصحيح، وهذه الخطوات هي:
- في بداية الأمر عليه الدخول إلى الرابط الخاص بمصرف الراجحي.
- قم بتسجيل اسمك الصحيح.
- اكتب كافة البيانات والمعلومات الخاصة بك والمطلوبة منك في مكانها الصحيح.
- قم برفع صورة البطاقة الشخصية الخاصة بك
- ضع رقم سري تتمكن من حفظة، حتى يتم الحفاظ على معلوماتك وبياناتك.
- سيتم في هذه الحالة ظهور الكثير من التمويلات قم بتحديد التمويل الذي تريده، وهو تمويل بفترة سداد 240 شهر.
يسعى العديد من مقيمين المملكة العربية السعودية في التسجيل في هذا التمويل القيم والمفيد بالنسبة لهم، والذي يعتبر فرصة ذهبية لهم جميعا، ولذلك يبحثون عن الشروط التي تخص هذا التمويل وفى حال تطابق هذه الشروط عليهم يبذلون قصارى جهدهم للتسجيل والقبول في كافة الإجراءات والخطوات.
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