نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تواصل الديوان الملكي tawasol.royalcourt.gov.sa لطلب مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع تواصل الديوان الملكي لطلب مساعدة مالية أو علاجية، أو لرفع شكاوى المواطنين إلى الديوان الملكي السعودي، حيث يريد المئات من المواطنين في جميع أنحاء المملكة التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وهذا لللعديد من الأسباب والتي من أكثرها طلب مساعدة مالية، ويليها طلب مساعدات علاجية، أو رفع شكاوى مختلفة، ويمكنك عمل كل هذا عبر بوابة التواصل مع الديوان الملكي المخصصة لذلك، حيث يمكنكم طلب المساعدات المذكورة من خلالها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الديوان الملكي للمساعدات

وتهتم المملكة العربية السعودية برعاية مواطنيها دوما، وهذا منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وما زال الخير موجودا في المملكة، حيث تقدم المملكة الكثير من أشكال الدعم للمواطنين في جميع أنحاء الوطن حتى اللحظة، ومن أشكال الدعم ما يلي:

والكثير والكثير من أشكال الدعم الأخرى المقدمة للمواطنين، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

موقع تواصل الديوان الملكي

ويمكنكم عمل كل الذي ذكرناه من طلب مساعدة أو رفع شكوى، وهذا من خلال المنصة الرسمية المخصصة للتواصل مع الديوان الملكي السعودي، وهذا عن طريق متابعة الأسطر القليلية القادمة، التي سنشرح لكم بالخطوات كيفية عمل الطلب، فتابعوا معنا:

الديوان الملكي للمساعدات

اذهب إلى موقع تواصل الديوان الملكي مباشرة عبر الرابط tawasol.royalcourt.gov.sa.

اضغط على تسجيل الدخول.

سينتقل إلى النفاذ الوطني ادخل رقم الهوية الخاصة بك وكلمة المرور في المنصة ثم سجل الدخول.

بعد تسجيل الدخول سيعود بك مرة أخرى إلى بوابة التواصل.

انتقل إلى تواصل.

ستجد شكوى علاج أو شكوى، اختر شكوى.

ملحوظة: لا يمكنك تقديم طلب مرة أخرى في حالة اذا قدمت طلب في مرة ماضية، ويجب عليك الانتظار حتى يتم الرد على الطلب السابق.

ادخل كافة البيانات المطلوبة.

في التفاصيل قم بكتابة المعروض الخاص بك، وهذا بلغة عربية فصيحة وبصيغة أدبية.

انقر على التالي، ثم الحفظ.

رقم الديوان الملكي

ويمكنكم التواصل هاتفيا مع الديوان الملكي وهذا عبر الرقم التالي: