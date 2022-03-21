عاجل.. 95 جريحا فى تصادم قطارين فى تونس

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدفاع المدنى التونسية، اليوم الإثنين، وقوع حادث تصادم بين قطارين فى العاصمة تونس، ما أدى إلى إصابة 95 شخصًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، منذ قليل.





من جانبه، أكد المدير الجهوى للحماية المدنية فى تونس، منذ قليل، نقل المصابين إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن تصادم القطارين وقع بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال ببرشلونة.

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