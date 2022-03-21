وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، يأتى حشد القوات فى مطار ميريم، وسط توقعات بأن بيونج يانج قد تنظم عرضًا عسكريًا رئيسيًا بمناسبة الذكرى الـ 110 لميلاد كيم إيل-سونغ، الجد الراحل للزعيم كيم جونغ-أون، والمؤسس الوطنى فى 15 أبريل.
وقال المسؤول الكورى شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه "كان هناك تقرير إعلامى عن تجمع حوالى 6000 جندى، وتقييمنا فى هذه المرحلة هو أن العدد ارتفع أكثر من ذلك".
وأضاف أنه لم يكن هناك أى تغيير "ملحوظ" فى استعدادات كوريا الشمالية للعرض العسكرى المحتمل، الذى ظلت سيول وواشنطن تراقباه منذ الأسابيع الماضية.
وقبل يومين، كشفت إذاعة "صوت أمريكا" (VOA) عن صور الأقمار الصناعية الخاصة بمكان تدريب الاستعراض العسكرى فى مطار ميريم، والتى تم التقاطها من قبل شركة بلانيت لابس (Planet Labs) فى يوم 16 مارس الجارى.
وتظهر صور الأقمار الصناعية تجمعات القوات، وما يقرب من 20 صفا، يتكون كل صف ما بين 50 إلى 300 جندى، لذا تشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 1000 و6000 جندى، كانوا فى مكان التدريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأقمار الصناعية تظهر حشودا عسكرية بمطار كوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.