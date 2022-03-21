هل يغادر زيلينسكى أوكرانيا إلى هولندا؟

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر - بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية - إلى أن السفير الأوكرانى لدى هولندا، ماكسيم كونونينكو، اقترح الفكرة على رئيسة مجلس النواب، فيرا بيركامب، ولم يتضح بعد موعد إلقاء هذا الخطاب، لكنه قد يكون الأسبوع الجارى.. عبر تقنية الـ"فيديو".

وألقى زيلينسكى خطابات أمام برلمانات أخرى منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بما فى ذلك ألمانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبى.

وفى خطاباته السابقة، شكر زيلينسكى الدول على الدعم الذى قدمته لأوكرانيا حتى الآن، لكنه حث أيضا على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا.