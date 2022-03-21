قريبًا.. هونج كونج ترفع حظر الطيران عن 9 دول

وكانت حكومة الإقليم قد أوقفت الرحلات الجوية من تسع دول رأت أنها عالية الخطورة، بما فى ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، بعد زيادة تفشى سلالة أوميكرون من فيروس كورونا والتى تعد سريعة الانتقال فى يناير الماضى.
وقالت لام، فى تصريح صحفى وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إنه بدءًا من الشهر المقبل، سيسمح لسكان هونج كونج الذين تم تطعيمهم بالكامل بالعودة إلى المدينة من أية دولة بعد الحصول على نتيجة اختبار سلبية.
وأضافت أنه سيتم خفض فترة الحجر الصحى الحالى من 14 يوما لجميع المسافرين الوافدين إلى سبعة أيام، حيث سيخضعون خلالها لاختبارات سريعة يومية، يليها أسبوع إضافى من المراقبة الذاتية بشرط أن تكون الاختبارات المعملية سلبية فى اليومين السادس والسابع.
وفى الوقت نفسه، سيتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعى تدريجيا على ثلاث مراحل اعتبارا من 21 أبريل، مع تخفيف معظم الإجراءات بعد ثلاثة أشهر.
تأتى هذه التغييرات مع بدء الإقليم فى التعافى من موجة غير مسبوقة من عدوى كوفيد-19، التى تسببت فيها سلالة أوميكرون سريعة الانتشار.
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