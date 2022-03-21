الكرملين يحذر من تداعيات الحظر الأوروبى على النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - حذر الكرملين الروسى، اليوم الإثنين، من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على استيراد النفط من روسيا، مؤكدًا من أن ذلك سيضرب الجميع، ويؤثر على ميزان الطاقة الأوروربى، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى تصريحات للصحفيين، اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف: "تجرى مناقشة موضوع حظر النفط (الروسى) بشكل نشط، هذا الموضوع معقد للغاية، لأن مثل هذا الحظر سيؤثر بشكل خطير على سوق النفط العالمية بشكل عام، وسيؤثر بشكل خطير وسلبى على ميزان الطاقة فى أوروبا".

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، أشار بيسكوف إلى أن تداعيات فرض بروكسل حظرا على النفط الروسى ستكون على الدول الأوروبية أكبر من الولايات المتحدة، كون الأخيرة منتجة للنفط، مضيفًا: "من الواضح أن الأمريكيين سيبقون مع نفطهم، ووضعهم سيكون أفضل بكثير من الأوروبيين، الذين سيواجهون أوقاتا عصيبة، قرار مثل هذا (حظر على النفط الروسى) سيضرب الجميع".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن وقع مرسومًا فى 8 مارس الجارى، ليحظر على الأمريكيين واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد فى قطاع الطاقة الروسى. وبعد واشنطن أعلنت لندن عزمها على التخلص التدريجى من الهيدروكربونات الروسية.

ويأتى تصريح بيسكوف فى وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبى فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، والتى يمكن أن تتضمن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.