“TRAS.Web.Internet” ننشر اليكم مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1443 للطلبة والطالبات ورابط التسجيل عبر موقع مركز قياس

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل تسجيل اختبار التحصيلي لجميع الطلاب والطالبات في جميع انحاء السعودية، حيث أشارت رسميا إلى المواعيد الخاصة بالتسجيل في الاختبار الكترونيا، كما أكدت أن التسجيل في الاختبار سوف يكون الكترونيا من خلال موقع منصة مركز قياس الالكتروني الخاص بتسجيل اختبارات التحصيلي في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1443 للطلبة والطالبات ورابط التسجيل.
تسجيل اختبار التحصيلي 1443 للطلبة والطالبات
وقد أعلن مركز قياس رسميا عن بداية اطلاق التسجيل في اختبار قياس التحصيلي في السعودية لجميع الطالبات اليوم، حيث يعتبر الاختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي يحرص الطلاب على تسجيلها وأداءها والتي يجب اجتيازها حتى يتم تحديد التخصص الذي يقوم الطلاب بدراسته خلال الفنرة المقبلة تمهيدا لدخول المرحلة الجامعية، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل الكترونيا في الاختبار عبر موقع قياس الالكتروني.
مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1443 للطلبة والطالبات
وقد تم نشر التفاصيل الخاصة بمواعيد أداء الاختبار التحصيلي لجميع الطلبة والطالبات في السعودية، فقد جاءت المواعيد على النحو التالي.
- انطلاق تسجيل اختبار التحصيلي 1443 للطالبات في السعودية بداية من اليوم الأثنين الموافق 21 من شهر مارس، والموافق يوم 18 من شهر شعبان 1443.
- التسجيل في اختبار التحصيلي من قبل الطلاب يكون في يوم 23 من شهر مارس الموافق يوم 20 من شهر شعبان 1443.
- أما موعد انتهاء التسجيل المبكر سوف يكون في يوم التاسع من شهر مايو 2022.
رابط تسجيل اختبار التحصيلي 1443 الطلبة والطالبات
وقد تم الاعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بتسجيل اختبار التحصيلي 1443 عبر موقع قياس، من خلال الخطوات التالية.
- التوجه في البداية إلى موقع مركز قياس.
- يتم تسجيل الدخول من جانب الطالب عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- اختيار الاختبارات الموجودة عبر الموقع.
- يتم اختيار تسجيل اختبار التحصيلي من بين الاختيارات المتاحة.
- يتم ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح ومن ثم اختيار أيقونة تسجيل الاختبار وتحديد الموعد المتاسب.
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