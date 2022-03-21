نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سبورتاج 2021 مستعملة للتنازل بالسعودية بدون مقابل.. الوعرة بسعر رخيص في المقال التالي

كيا سبورتاج 2021 هي السيارة صاحبة السمعة الحسنة في تقديم القيمة الجيدة مقابل سعر مناسب، ويبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن سيارات سبورتاج مستعملة بحالات جيدة وأسعار رخيصة، وتقدم سبورتاج تجربة قيادة قوية وكذلك تجربة أداء غير اعتيادية، وتأتي سيارات كيا بتصمميات جيدة خاصة سيارة kia sportage وهو ما وضح بشدة في سيارة kia sportage 2022 الجبارة، وكنا نشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان تقسيط سبورتاج 2022 بأرخص نسبة سنوية على سنتين. كيا سبورتاج 2021 مستعملة للبيع بالسعودية بأقل الأسعار.. الوعرة بسعر رخيص هناك سيارة كيا سبورتاج 2021 في جده بحالة جيدة، فئة السيارة هي نص فل.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 89 ألف كيلومتر، السيارة بدون ملاحظات وهي بحالة الوكالة.

جميع أغراض السيارة ما زالت في أكياسها، السيارة داخليا بحالة جيدة جدا.

سعة المحرك 1.6 لتر وعدد سلندرات السيارة 4 سلندر.

سعر السيارة هو 72 ألف ريال، بودي السيارة الخارجي والقير بحالة ممتازة.

السيارة باللون الأحمر وهو لون جذاب للغاية. سبورتاج 2021 للتنازل في الرياض بأقل الأسعار وأقوى الحالات هناك سيارة سبورتاج 2021 للتنازل بدون مقابل في السعودية بسعر القسط 1800 ريال شهريا.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 70 ألف كيلومتر، القسط على شركة الجبر.

السيارة للتقسيط على 5 سنوات والمدفوع 6 أشهر من الأقساط.

المحرك بقوة 1600 سي سي وهو محرك موفر للبنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على مثبت سرعة وكشافات ضباب.

الدفعة الأخيرة هي 25 ألف ريال سعودي.

حالة القير والمحرك بدون ملاحظات والأداء الخاص بهم ممتاز ولا يحتاج إلى أي مصروف. سيارة كيا سبورتاج في المملكة العربية للتنازل بدون مقابل هناك سبورتاج 2021 في المملكة العربية السعودية للتنازل بدون مقابل.

وفي الوقت نفسه السيارة في الرياض، وقود السيارة بنزين، ممشى السيارة هو 35 ألف كيلومتر.

عدد الأقساط الشهرية 48 والمدفوع منها 13 قسط وهناك دفعة أخيرة بسعر 33 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه السيارة بحالة الوكالة وهي اللون الأبيض، قير السيارة اتوماتيكي.

حالة السيارة من الخارج بدون ملاحظات تماما، حالة البودي جيدة.

الماتور بحالة الوكالة بدون ملاحظات ولا يحتاج إلى أي مصروف وكذلك حالة قير السيارة الاتوماتيكي. عمر شويل - جدة كيا سبورتاج 2021 مستعملة للتنازل بالسعودية بدون مقابل.. الوعرة بسعر رخيص - ثقفني

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