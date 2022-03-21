التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب

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عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار التحصيلي 1443، يبحث عنه خريجي المرحلة الثانوية في السعودية ويكون من خلال قياس اختبار التحصيلي. ويعرف على أنه مقياس موحد في المملكة، وقد تم اعتماده من طرف العديد من الجهات التعليمية في المرحلة التعليمية العليا لما بعد الثانوية. ويمكن لكل الطلاب المعنيين تسجيل اختبار التحصيلي بشكل إلكتروني من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب. إلى جانب ذلك يرغب الكثير من الطلاب في التعرف على مواعيد اختبار التحصيلي 1443 من أجل التحضير لها بشكل جيد، ومن الجدير بالذكر أنّ موعد اختبار التحصيلي 2022 يحدد موعد التقدم إليه بداية من تاريخ 10 يونيو 2022، وتستمر اختبارات قياس تحصيلي طوال عشرة أيام كاملة، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري عن موعد اختبار التحصيلي 1443 قياس وطريقة التقديم له، تابعوا معنا.

التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

يستعلم خريجي المرحلة الثانوية في السعودية عن كيفية التسجيل في اختبار التحصيلي 1443، والذي يعتبر من أهم الاختبارات، فمن خلاله يتم قياس تحصيل الطالب في مختلف المواد الدراسية عبر قياس اختبار التحصيلي، وهذا بالنسبة للقسم العلمي لعدد من المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ويغطي قياس تحصيلي مختلف الصفوف، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني كما سنشرح لكم في الفقرة الموالية.

تسجيل اختبار التحصيلي

تجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حددت عدد من الشروط من أجل قبول الطلبة الجامعيين في قياس تحصيلي، وهذا ما جعل الطلاب المعنيين يتساءلون عن موعد اختبار التحصيلي من أجل التقديم، ومن الجدير بالذكر أنّ التسجيل في اختبار التحصيلي 2022 يتم بشكل إلكتروني فقط من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم فيما يلي:

الولوج إلى صفحة الاختبار التحصيلي عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

بعدها يختار الطالب الجدول الزمني للاختبار من صفحة تعريف الاختبار، ثم ينقر على (سجل الآن).

يجب أن يسجل الطالب الدخول بإدراج رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم ينقر على تسجيل الدخول.

يختار الاختبارات المتاحة ليسجل من القائمة الرئيسية، ثم ينقر على (اختبار التحصيلي). وعليه أن يحدد نوع الاختبار ورقي أو محوسب، ثم يضغط على زر التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك من الخطوات، يجب أن يقرأ كل الشروط والأحكام بتمعن ثم يوافق عليها، ويضغط على أيقونة التالي.

يتعين عليه مشاركة الموقع ليعرف المراكز القريبة منه من أجل أداء الاختبارات، ثم يختار المركز الذي يرغب في تقديم الاختبار به.

بعد ذلك يحدد اليوم الذي يريد أداء الاختبار فيه من بين الأيام المقرر أداء الامتحانات فيها، ثم يراجع بياناته بدقة ليتأكد من صحتها قبل التسجيل.

يجب أن يسدد الرسوم المقررة من أجل الاختبار، وأخيرا عليه أن يتحقق من تأكيد حجز الموعد ثم ينقر على أيقونة الإرسال.

موعد اختبار التحصيلي

يستفسر طلاب السعودية عن مواعيد اختبار التحصيلي 1443، وهذا من أجل التقديم لها والتحضير في الوقت المناسب. هذا ومن المقرر أن يتم فتح أبواب تسجيل قياس تحصيلي بتاريخ 23 مارس 2022، وسيدوم لغاية 19 من شهر مايو القادم. على أن يتم أداء اختبار قياس تحصيلي بتاريخ 10 يونيو، مع العلم بأن لغة الاختبار تكون وفق لغتين العربية والإنجليزية. وقد تم تحديد فترتين للتسجيل وستكون على هذا النحو:

الفترة الأولى للذكور ستكون بتاريخ 23 مارس 2022، وستستمر إلى غاية 09 مايو 2022. أما الفترة لأولى للتسجيل الخاصة بالإناث ستكون من 21 مارس إلى غاية التاسع من شهر مايو أيضا. بالنسبة للفترة الثانية للذكور ستكون بتاريخ 23 مارس 2022، وتستمر إلى غاية 09 مايو. الفترة الثانية للإناث ينطلق التسجيل بتاريخ 21 مارس ويستمرإلى غاية 09 يونيو 2022.

بهذا نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في اختبار التحصيلي 1443. وهو من المواضيع الهامة التي يستعلم عنها خريجي الثانوية في السعودية. كما ذكرنا لكم موعد اختبار التحصيلي بالإضافة إلى طريقة تسجيل اختبار التحصيلي.