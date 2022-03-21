“هيئة تقويم التعليم والتدريب” لينك مباشر e-services.qiyas.sa موقع قياس للتسجيل في اختبار التحصيلي 1443

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يهتم عدد كبير من الطلاب والطالبات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية للتعرف على تفاصيل التسجيل في الاختبار التحصيلي، وهو الاختبار الذي يمثل أهمية كبيرة للطلاب والذي لابد من اجتيازه بناء على تعليمات وزارة التعليم السعودية، وقد شهدت الساعات الأخيرة قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن المواعيد الخاصة بالتسجيل في الاختبار الكترونيا، كما تم نشر الرابط الالكتروني المستخدم في التسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط موقع قياس للتسجيل في اختبار التحصيلي 1443 وتفاصيل المواعيد المحددة.
التسجيل في اختبار التحصيلي 1443
وقد تم الاعلان رسميا من جانب مركز قياس عن كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد التسجيل في اختيار التحصيلي من قبل الطلاب بجميع انحاء السعودية، وهي المواعيد التي يجب الالتزام بها للتسجيل في الاختبار الذي يحدد بشكلٍ كبير العديد من الأمور الخاصة بالطلاب من نوع الدراسة المقرر ان يؤدوها.
موعد تسجيل اختيار التحصيلي 1443
وقد أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية رسميا أن مواعيد التسجيل في اختيار التحصيلي جاءت على النحو التالي.
- يتم فتح باب التسجيل في اختبار التحصيلي لجميع الطلاب في يوم 23 من شهر مارس الموافق يوم 20 من شهر شعبان.
- فتح باب التسجيل في الاختبارات التحصيلية أمام الطالبات يكون بداية من اليوم الأثنين الموافق 21 من شهر مارس والذي يوافق يوم 18 من شهر شعبان.
- التسجيل بالنسبة للانتهاء المبكر يكون بداية من يوم التاسع من شهر مايو، الموافق الثامن من شهر شوال.
رابط موقع قياس للتسجيل في اختبار التحصيلي 1443
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بتسجيل الاختبارات التصحيحية لجميع الطلاب والطالبات، ليتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول بشكل مباشر الى موقع منصة قياس.
- يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.
- اختيار أيقونة الاختبارات في ملف الطالب ومن ثم تحديد الاختبار التحصيلي.
- يتم تحديد ما اذا كان الامتحان ورقي أو الكتروني بناء على رغبة الطالب.
- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام
- تحديد الموعد المناسب لأداء الاختبار ومن ثم اختيار ايقونة الحفظ.
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