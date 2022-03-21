نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في مصر وطريقة تحويل الدولار الى ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم ضمن موجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار الدولار في العديد من دول العالم خلال الأيام الأخيرة. ويعود سبب ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر إلى زيادة الطلب على الدولار عالميًا نتيجة الظروف التي يشهدها العالم خلال الأسابيع الأخيرة. وخاصة ما يتعلق بارتفاع اسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. ويعد ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر ضمن سلسلة الارتفاعات الكبيرة التي لم تحدث منذ أكثر من عام.

سبب ارتفاع سعر الدولار في مصر

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك الخاصة بالرغم من أن البنك المركزي المصري لا يزال يحافظ على سعر الدولار القديم دون زيادة. لكن الطلب على الدولار من قبل الأفراد والشركات ضغط على البنوك الخاصة ما أدى إلى استمرار صعود سعر الدولار اليوم في مصر. يذكر أن سعر الدولار مقابل الروبل الروسي قد شهد ارتفاعًا شديدًا منذ نهاية فبراير الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر

وبحسب ما أعلنت عنه البنوك الخاصة في بداية تعاملات اليوم فقد سجل سعر الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر حيث بلغ سعر الدولار اليوم حولي ١٧٫٤٥ جنيه للشراء من المستهلك مقابل 17.52 جنيه للبيع. أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغ 17.42 جنيه للشراء مقابل 17.52 للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

تلتزم السعودية بسياسة مالية تقوم على تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي حيث تتحمل الدولة أي زيادة في فارق سعر الدولار. وقد تم تثبيت سعر الدولار مقابل الريال السعودي عند مستوى 3.75 ريال للدولار سواء عند البيع أو الشراء بالتالي يمكن الحصول على الدولار بسعر تنافسي في السعودية.

تحويل الدولار الى ريال

وعلى هذا الأساس يمكن تحويل الدولار الى ريال بكل سهولة من خلال ضرب الدولار في 3.75 ريال ليكون الناتج هو قيمة تحول الدولار إلى ريال. مثال 100 دولار تساوي 375 ريال. وبنفس الطريقة فإن الألف ريال سعودي تصل إلى 3750 ريال وهكذا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الإثنين 21 مارس 2022

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17,75 جم

بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,69 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 15,6484 جم 15,7786 جم منذ 3 ساعات مصرف أبو ظبي الاسلامي 17,75 جم 17,82 جم منذ 11 دقيقة بنك الاسكندرية 17,72 جم 17,82 جم منذ 11 دقيقة بنك بلوم مصر 15,61 جم 15,71 جم منذ 8 أشهر بنك مصر 15,59 جم 15,69 جم منذ 8 أشهر كريدي أجريكول 17,42 جم 17,52 جم منذ ساعة البنك التجارى الدولي CIB 15,63 جم 15,73 جم منذ 9 أشهر المصرف المتحد 15,63 جم 15,73 جم منذ 7 أشهر البنك الأهلي المصري 15,59 جم 15,69 جم منذ 8 أشهر البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,67 جم 15,75 جم منذ 7 أشهر بنك التعمير و الاسكان 15,66 جم 15,75 جم منذ 7 أشهر بنك مصر إيران للتنمية 17,72 جم 17,82 جم منذ 11 دقيقة البنك الأهلى اليونانى بمصر 17,7 جم 17,8 جم منذ 11 دقيقة البنك المصري الخليجي 15,66 جم 15,74 جم منذ 7 أشهر بنك عودة 15,66 جم 15,76 جم منذ إسبوع

الريال مقابل الدولار

السؤال الذي يخطر ببال الكثير من المصريين في السعودية هو أيها أفضل تحويل الريال إلى دولار ثم تحويل الدولار إلى جنيه مصري أم الاحتفاظ بالريال السعودي وتحويل الريال إلى جنيه مصري مباشرة؟ والإجابة تقتضي منا النظر إلى سعر الريال مقابل الدولار وهو ثابت كما سبق القول. كما يجب النظر إلى سعر الريال مقابل الجنيه المصري وهو يتحرك مع الدولار. بالتالي فكلما زاد سعر الدولار يفضل تحويل الريال إلى دولار ثم إلى جنيه مصر.