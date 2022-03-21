كوريا الجنوبية: مستعدون لمواجهة الهجمات السيبرانية

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤولون فى كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن رفع مستويات الاستعداد للأمن السيبرانى فى وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات فى البلاد، وسط مخاوف بشأن الهجمات المحتملة عبر الإنترنت فى وقت الانتقال الرئاسى فى سيول.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال المسؤولون فى سيول، إن التعديلات جاءت فى الوقت الذى ظهر فيه الفضاء الإلكترونى كنطاق أمنى رئيسى كما ظهر فى الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، والتهديدات الإلكترونية المستمرة من كوريا الشمالية.

ووفقا للمسؤولين، فإنه فى إطار رفع مستوى الحماية للفضاء الالكترونى الذى يعد الأول منذ أغسطس، تعتزم الوزارة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجيش لدرء تحديات الأمن السيبرانى المحتملة، والتحقق "استباقيًا" من الأصول الدفاعية للبلاد عبر الإنترنت.

وأشارت الوكالة إلى أنه يتعين على الحكومات المركزية والإقليمية والمنظمات العامة تعزيز وضع الاستعداد للأمن السيبرانى لها، بعد رفع الاستخبارات لمستوى حالة التأهب بشأن الأمن السيبرانى.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية فى كوريا الجنوبية، إن رفع مستوى الأمن السيبرانى جاء وسط مخاوف من احتمالات وقوع هجوم قراصنة لسرقة وثائق سياسة الحكومة القادمة لكوريا الجنوبية المقرر انطلاقها فى 10 مايو.

وتتخوف كوريا الجنوبية من احتمال شن هجمات إلكترونية انتقامية، خصوصا أنها انضمت إلى الدول التى انضمت إلى العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا.