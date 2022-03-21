عاجل- روسيا تستبعد خيار وقف إطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووصف بيسكوف - فى بيان صحفى اليوم الإثنين - ما يتردد فى وسائل الإعلام عن عدم وجود ممرات إنسانية بأنه "كذب وافتراء"، مشيرًا إلى أن كل الإدعاءات بتطويق المدن وعدم السماح للمدنيين بالخروج هو كذب واضح.. وقال "لقد فتحنا ممرات إنسانية لخروج السكان من المدن الأوكرانية، إلا أن القوميين لا يسمحون لهم بالخروج".
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع كييف، أوضح المتحدث باسم "الكرملين" قائلا "أن المفاوضات ربما تكون دون المستوى المطلوب ودون ما يتطلبه الوضع بالنسبة للجانب الأوكراني، حيث يظهر الجانب الروسى رغبة فى العمل بسرعة وعلى نحو بناء أكبر بكثير من الجانب الأوكرانى".
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