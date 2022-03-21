سرقة المساعدات الأمريكية قبل وصولها إلى أوكرانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - انطلقت الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022، ومنذ ذلك الوقت أعلنت منظمات أمريكية النفير العام لغوث الأوكرانيين، وانهال الدعم على أوكرانيا، من طعام وملابس ومنتجات نظافة.





وكانت المفاجأة سرقة 400 سترة واقية قبل تسليمها للأوكرانيين، حيث أكدت التقارير الأمريكية أن هذه السترات كانت ضمن معونة مقدمة من شرطة جزيرة لونج الأمريكية إلى المنظمة الخيرية "اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكرانى"، وتم سرقتها من مقر المنظمة التى تشرف هذه اللجنة على عمل عشرات المنظمات الأمريكية الأوكرانية.

في الوقت ذاته، حذرت صحيفة "فورشن" من محتالين يجمعون التبرعات باسم أوكرانيا، لافتة إلى إنشاء جمعيات خيرية للاحتيال باسم الأزمة، مطالبين بأخذ الحذر فى التعامل مع مسألة التبرعات.



وبحسب الأرقام الرسمية، فإن اللجنة الأمريكية للمجلس الأوكرانى، الكائنة فى نيويورك، تخدم ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون أوكرانى أو أمريكى من أصل أوكرانى. فيما أقرت واشنطن والكونجرس مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار ، منها 2.6 مليار مساعدات إنسانية، و1.4 مليار دولار لدعم اللاجئين.