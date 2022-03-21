إيفرجرين.. سفن عملاقة تخصص جنوح

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن سفينة الحاويات التى يبلغ ارتفاعها 1095 قدمًا، كانت تحمل شحنة عامة، فى طريقها إلى نورفولك بولاية فيرجينيا، عندما جنحت فى بالتيمور، يوم الأحد 13 مارس الجارى.

مخاوف تلوث محتمل

فيما يقول خفر السواحل الأمريكيين، إن السفينة التابعة لنفس شركة "إيفر جرين" لا تعيق القناة الملاحية لخليج تشيسابيك حاليًا، إلا أنهم يراقبون وضع السفينة "إيفر جرين" بقلق، وسط مخاوف من تلوث محتمل، حسبما أفاد البيان الصادر عن الشؤون العامة بالمنطقة الخامسة لخفر السواحل الأمريكى.

وقالت "CNN"، إنه تم توجيه الطاقم على متن سفينة الحاويات إيفر جرين لمراقبة التلوث المحتمل، والإبلاغ عن أى تغيير ملحوظ فى الاستقرار، أو قراءات المسودة، أو موضع السفينة، أو علامات تفريغ الزيت، بينما يقوم خفر السواحل بفرض منطقة أمان بمساحة 500 ياردة حولها.

السفينة تتعهد بسلامة البيئة

وأكد البيان أن السفينة ستضمن سلامة البيئة البحرية أثناء عمليات الإنقاذ الجارية. وقال هيئة حرس السواحل الأمريكية إن خفر السواحل ووزارة البيئة فى ماريلاند ينسقان لإعادة تعويم سفينة الحاويات والتحقيق فى كيفية تأريضها.

خطة لتعويم السفينة

وحسبما نقلت صحيفة "ذا ستار ديمقراط"، قال مشغل السفينة، يوم الجمعة الماضى، إنهم أعدوا خطة الآن لإعادة تعويم سفينة شحن كانت عالقة فى خليج تشيسابيك لأيام.

وحسبما ذكرت إيفرجرين فى بيان، يوم الجمعة، أجرى سالفور دونجون سميت، عمليات تفتيش تحت الماء لسفينة "إيفر فوروارد" التى يبلغ ارتفاعها 1095 قدما ـ ما يعادل 334 مترا، ويمكن لفريق الإنقاذ وضع خطة إعادة تعويم السفينة قيد التنفيذ، لكنه أشار إلى ضرورة موافقة السلطات على خذا الخطة.

وقالت إيفرجرين إن الخطة تتضمن إطلاق صابورة لتخفيف الحمل، وتجريف أرضية الخليج الموحلة حول السفينة، وإفساح المجال بين المروحة والدفة وقاع البحر.

تعبئة جميع الزوارق

ويعمل فريق الإنقاذ حاليًا على تعبئة جميع زوارق القطر المحلية المتاحة للانضمام إلى العملية. وقال: إنه بمجرد إزالة كمية كافية من الطين ستصبح السفينة أخف وزنا، سيعمل الفريق على إعادة تعويم السفينة عند ارتفاع المد باستخدام قوة القاطرات والمحرك الرئيسى للسفينة.

وبحسب صحيفة "ذا ستار ديمقراط"، قال ضابط الصف الثالث، برينا سينتينو، إن خفر السواحل الأمريكى يتعاون مع أربع وكالات حكومية أخرى على الأقل، "لضمان أن الخطة ستحافظ على إعادة تعويم السفينة (إيفر فوروارد)، والحفاظ على سلامة أولئك الموجودين على متن السفينة، وحولها، بالإضافة إلى سلامة البيئة البحرية".

السبب مجهول

ولازال سبب جنوح السفينة مجهولاً، فلم يحدد خفر السواحل الأمريكيون سبب انحراف السفينة "إيفر فورورد" التابعة لشركة "إيفر جرين" حتى الآن، مؤكدين أنها لا تحول دون أى ملاحة، على عكس شقيقتها السفينة "إيفر جيفن"، التى تسببت فى مشاكل فى سلسلة التوريد العالمية، عندما أوقفت حركة المرور لعدة أيام فى قناة السويس، منذ ما يقرب من عام.