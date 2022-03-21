عاجل- تصريح صادم من الكرملين بشأن الناتو

جدة - نرمين السيد - وأكد أن ذلك ما صرح به الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، خلال خطابه للشعب الروسى وللعالم، حيث أكد على أن حديث الرئيس عن أى افتراضات نظرية لتجاوز قرار مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كان "واضحا ومفهوما"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.