عاجل- إجراء جديد من الصين لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.

وقد تسبب الحرب فى أوكرانيا كارثة إنسانية وفقا للأمم المتحدة، مع اضطرار ما لا يقل عن عشرة ملايين أوكراني، أى ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم للفرار من القتال.