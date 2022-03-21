عاجل- تحطم طائرة ركاب جنوب الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نشرته قناة "CCTV" الصينية، فإن الطائرة تابعة لشركة "تشاينا إيسترن"، تحطمت بالقرب من مدينة ووتشو فى منطقة قوانجشى، ما تسبب فى حدوث حريق ضخم فى الجبل هناك، في حين لا يزال عدد الضحايا غير معروف حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

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