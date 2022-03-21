اختبار التحصيلي الدراسي الورقي للطالبات هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية 2022

اختبار التحصيلي الدراسي الورقي للطالبات بدأ التسجيل به اليوم الإثنين 21 مارس 2022 الموافق 18 شعبان 1443 وفق جدول تواريخ هيئة التعليم والتدريب المركز الوطني قياس والذي حدد موعد تسجيل الطالبات مرحلة الثانوية اليوم، أما تسجيل طلاب الثانوي العام فسيبدأ يوم الأربعاء القادم 22 مارس 2022 الموافق 20 شعبان 1443هـ، والجدير بالعلم أن آخر موعد للتسجيل يوم الإثنين 9 مايو 2022 الموافق 8 شوال 1443هـ لجميع طلال وطالبات مرحلة الثانوي، وتلك الاختبارات التي من خلالها يتم تحديد إمكانيات تحصيل الطلاب ومدى تقدمهم دراسيًا.

رابط التسجيل اختبار التحصيلي الدراسي الورقي للطالبات 1443

كما ذكرنا سابقًا عن بدء التسجيل اليوم لطالبات الثانوية العامة بالسعودية من خلال رابط التسجيل في اختبارات القدرات المركز الوطني قياس السعودية فقط باتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على موقع تسجيل اختبارات المركز الوطني قياس.

كذلك القيام بكتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور.

كما يجب القيام بالموافقة على أنك لست روبوت.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب، بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على أيقونة تسجيل، ليتم حفظ وتسجيل الطلب.

ماهي اختبارات التحصيلي الورقي GAT هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فان اختبارات التحصيلي الورقي GAT المقدم من هيئة تقويم التعليم والتدريب هو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم بغض النظر عن براعة الطالب في موضوع معين كالقدرات التحليلية والقدرات والاستدلاية، مثل:

أولًا القدرة على الفهم المقروء.

كذلك القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

أيضًا القدرة على الاستنتاج.

كذلك القدرة على القياس.

أيضًا القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

المحتوى الإرشادي لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية 1443هـ

في الختام حثت هيئة تقويم التعليم والتدريب جميع الطلاب والطالبات بالمملكة بالاطلاع على المحتوى الإرشادي والتعريفي الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، والذي يهدف لرفع الاستعداد النفسي والمعرفي للطلاب قبل بدء الاختبار والاستفادة من القنوات الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة على المنصة الإلكترونية، كتطبيق الهيئة المتاح على جوجل وأبل، وحساب الخدمة المتوفر على تويتر Eteccare، كذلك للرد على جميع الأسئلة والاستفسارت.