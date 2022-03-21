نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقويم الترم الثالث ١٤٤٣ وكم مدة الإجازة الصيفية للطلاب وفقًا لقرارات وزارة التعليم في المقال التالي
لقد بدأ بالفعل الترم الثالث في العام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا الترم مهم جدا بالنسبة لمراحل التعليم الدراسي، ويشمل هذا الترم الاختبارات النهائية أيضاً حيث يتم تقييم مستوى الطالب من خلال هذه الاختبارات، ويتم توزيع المقررات الدراسية في هذا الترم على 14 أسبوع حيث تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية، لذا يرغب الكثيرين في التعرف على تقويم الترم الثالث ١٤٤٣.
نظام التعليم في السعودية
تمت زيادة أيام الدراسة في المدارس وكل هذه الأمور حتى يرتفع مستوى الطالب بصورة كبيرة حتى يتكاثف مستوى الطالب مع أهم الأنظمة العالمية، وقد أكدت الدراسات عن وجود فجوة في النظام التعليمي في السعودية لذلك تم وضع قرار ينص على تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.
تقويم الترم الثالث ١٤٤٣
وضعت وزارة التعليم السعودي التقويم الدراسي الخاص بالترم الثالث والذي شمل الإجازات والأيام الدراسية للفصل الأخير وجاءت على النحو التالي:
- لقد بدا الترم الثالث يوم الأحد الموافق يوم 20 من شهر مارس ويوافق هذا اليوم يوم 17 من شهر شعبان.
- وسوف تكون إجازة عيد الفطر يوم 25 من شهر أبريل عام 2022 ويوافق هذا اليوم يوم 24 من شهر رمضان
- وسوف تبدأ الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم ثمانية من شهر مايو عام 2022 وفق هذا اليوم يوم 7 من شهر شوال
- و سوف تبدأ إجازة نهاية الأسبوع البطولة يوم 25 من شهر مايو عام 2022 ويوافق هذا اليوم يوم 24 من شهر شوال
- سوف تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم 15 يونيو عام 2022 ويوفقك هذا اليوم يوم 16 من شهر ذو القعدة
- و سوف تبدأ الإجازة الصيفية يوم 30 من شهر يونيو عام 2022 ويوافق هذا اليوم يوم واحد من شهر ذي الحجة
كم مدة الإجازة الصيفية للطلاب
يوجد الكثير من الإجازات في الفصل الدراسي الثالث حيث يوجد أربع إجازات ومن أهمها اجازة عيد الفطر وإجازة نهاية الأسبوع المطولة والإجازة الصيفية:
- يكون إجازة عيد الفطر يوم 25 أبريل عام 2022 ويوافق هذا اليوم يوم 24 من شهر رمضان
- إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم 25 مايو ويوافق هذا اليوم يوم 24 شوال
- إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون يوم 15 يونيو ويوافق هذا اليوم يوم 16 ذو القعدة.
- أما بالنسبة للإجازة الصيفية فسوف تكون يوم 30 من شهر يونيو ويوافق هذا اليوم يوم واحد من شهر ذي الحجة 1443 ولا يعرف أحد حتى الآن مدة الإجازة الصيفية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقويم الترم الثالث ١٤٤٣ وكم مدة الإجازة الصيفية للطلاب وفقًا لقرارات وزارة التعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.