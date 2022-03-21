تقويم الترم الثالث ١٤٤٣ وكم مدة الإجازة الصيفية للطلاب وفقًا لقرارات وزارة التعليم

لقد بدأ بالفعل الترم الثالث في العام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا الترم مهم جدا بالنسبة لمراحل التعليم الدراسي، ويشمل هذا الترم الاختبارات النهائية أيضاً حيث يتم تقييم مستوى الطالب من خلال هذه الاختبارات، ويتم توزيع المقررات الدراسية في هذا الترم على 14 أسبوع حيث تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية، لذا يرغب الكثيرين في التعرف على تقويم الترم الثالث ١٤٤٣.

نظام التعليم في السعودية

تمت زيادة أيام الدراسة في المدارس وكل هذه الأمور حتى يرتفع مستوى الطالب بصورة كبيرة حتى يتكاثف مستوى الطالب مع أهم الأنظمة العالمية، وقد أكدت الدراسات عن وجود فجوة في النظام التعليمي في السعودية لذلك تم وضع قرار ينص على تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.

تقويم الترم الثالث ١٤٤٣

وضعت وزارة التعليم السعودي التقويم الدراسي الخاص بالترم الثالث والذي شمل الإجازات والأيام الدراسية للفصل الأخير وجاءت على النحو التالي:

لقد بدا الترم الثالث يوم الأحد الموافق يوم 20 من شهر مارس ويوافق هذا اليوم يوم 17 من شهر شعبان.

وسوف تكون إجازة عيد الفطر يوم 25 من شهر أبريل عام 2022 ويوافق هذا اليوم يوم 24 من شهر رمضان

وسوف تبدأ الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم ثمانية من شهر مايو عام 2022 وفق هذا اليوم يوم 7 من شهر شوال

و سوف تبدأ إجازة نهاية الأسبوع البطولة يوم 25 من شهر مايو عام 2022 ويوافق هذا اليوم يوم 24 من شهر شوال

سوف تبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم 15 يونيو عام 2022 ويوفقك هذا اليوم يوم 16 من شهر ذو القعدة

و سوف تبدأ الإجازة الصيفية يوم 30 من شهر يونيو عام 2022 ويوافق هذا اليوم يوم واحد من شهر ذي الحجة

كم مدة الإجازة الصيفية للطلاب

يوجد الكثير من الإجازات في الفصل الدراسي الثالث حيث يوجد أربع إجازات ومن أهمها اجازة عيد الفطر وإجازة نهاية الأسبوع المطولة والإجازة الصيفية: