نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الدراسة في رمضان حضوري أم عن بُعد 1443 وفقًا لقرارات وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل الدراسة في رمضان حضوري من أكثر الأسئلة التي يرغب الكثيرين من الطلاب التعرف عليها تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، حيث أن وزارة التعليم تسعى لتقديم يد العون لاستمرار الدراسة دون توقف أو انقطاع لكافة المراحل الدراسية، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

هل الدراسة في رمضان حضوري

قامت وزارة التعليم السعودي باعتماد النظام الحضوري خلال شهر رمضان الكريم للترم الثالث، وهذا يتضمن كافة المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، دون استثناء لأي مرحلة منهم، وكما قالت أن هذا الوضع هو المعتمد حتى الآن، وأي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة التعليم الرسمي على تويتر.

هل سيتم الغاء الترم الثالث في السعودية

لن يتم الغاء الترم الثالث الدراسي لعام 2022 داخل المراحل التعليمية السعودية، وهذا هو ما أعلنت عنه وزارة التعليم من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، وقامت بالتصريح على التالي:

استبعاد كافة الأقاويل والشائعات حول الفصل الدراسي الثالث بنظام الدراسة عن بعد، بل أنه تابع للنظام الحضوري فقط داخل المدارس.

كما أنه خلال شهر رمضان الكريم سيتم تخفيض عدد ساعات الدراسة، بالنسبة للمرحلة الإبتدائية فالدوام 3 ساعات فقط، أما المرحلتين المتوسطة والثانوية فالدوام 4 ساعات فقط.

الترم الثالث 2022 كم أسبوع

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن عدد أسابيع الترم الثالث وقالت أن عدد أسابيعه الإجمالية 14 أسبوع، من ضمنهم العديد من الإجازات وتفاصيلها كالتالي:

به العديد من الإجازات مثل إجازة عيد الفطر، نهاية الأسبوع المعتادة، نهاية الأسبوع المطولة، والإجازة الصيفية.

تم إجمال عدد أيام الإجازات وهم 16 يومًا، ومجمل أيام الدراسة الفعلية للترم الثالث هي 63 يومًا.

توقيت دوام المدارس في رمضان 2022

وفقًا لتعليمات وزارة التعليم السعودية الخاصة بتوقيت الدوام، فقد تم تطبيق النظام الصيفي للدوام في الترم الثالث لكافة المراحل التعليمية من الفصل الدراسي الإبتدائي وحتى الثانوي، وأما فيما يخص توقيت الدوام في رمضان، فيبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا، وهذا ما تم إقرارة من قبل الوزارة، وليس هناك أي مستجدات حول هذا الموضوع غير ذلك.