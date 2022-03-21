التعاون الإسلامى تدين الهجوم العدائى على منشأة مدنية فى جدة

وندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، حسين إبراهيم طه، الاثنين بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية المتكررة، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".
وأكد الأمين العام، وقوف منظمة التعاون الإسلامى إلى جانب المملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قد أدان أمس الهجوم العدائى الذى استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ "أرامكو السعودية" فى جدة.
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