التعاون الإسلامى تدين الهجوم العدائى على منشأة مدنية فى جدة

جدة - نرمين السيد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، عن إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات العدائية لمليشيات الحوثى على أراض المملكة العربية السعودية، ومنشآتها الاقتصادية، والتى استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بمحافظة جدة.





وندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، حسين إبراهيم طه، الاثنين بأشد العبارات هذه الأعمال الإجرامية المتكررة، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وأكد الأمين العام، وقوف منظمة التعاون الإسلامى إلى جانب المملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قد أدان أمس الهجوم العدائى الذى استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ "أرامكو السعودية" فى جدة.