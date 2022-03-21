تحطم طائرة صينية على متنها 133 راكبا.. وفيديوهات أولى للحادث

تحطمت طائرة مدنية صينية، على متنها 133 شخصا، تابعة لشركة "إيسترن تشاينا أيرلاينز"، في مقاطعة غوانشي جنوبي غرب الصين، الاثنين.
وكشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن الطائرة من نوع "بوينغ 737"، وحملت على متنها 133 شخصا.
ولم يكشف حتى الآن عن وجود ضحايا، بعد تحطم الطائرة وسط الجبال الصينية، بينما تقترب فرق الإنقاذ من موقع التحطم.
وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور دخان كثيف من جسم الطائرة، وهي بين الجبال، بعد الاصطدام الذي تسبب بحريق جبلي، وفقا لمصادر صينية.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن حادث تحطم الطائرة، وهي من طراز (بيونغ 737) التابعة لشركة (تشاينا إيسترن) وقع بالقرب من مدينة ووتشو.
وأضاف أن السلطات ارسلت رجال إنقاذ إلى موقع التحطم، ولم ترد أنباء عن أعداد القتلى، والمصابين حتى الآن.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.
ويعود تاريخ آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا.
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