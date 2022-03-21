"صدمة كبيرة" للجنيه المصري أمام الدولار.. هبوط غير متوقع

أظهرت بيانات رفينيتيف انخفاض الجنيه المصري 10.67 بالمئة، صباح الاثنين، ليجري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأميركي.

وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، فيما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان، أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.

وبدأ المستثمرون الأجانب سحب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وروسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح إلى مصر، كما أنهما مصدر مهم للسائحين ومعهم العملة الأجنبية.