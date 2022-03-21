"المستقلة للانتخاب": لن نطلب شهادة تلقي لقاح كورونا من المقترعين بالانتخابات المقبلة

دوت الخليج :- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، السبت، أنها لن تطلب شهادة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، من المقترعين في الانتخابات المحلية المقبلة، مشيرة إلى أن عدم طلب الشهادة "لا يخالف أمر الدفاع 35، وفق عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني.

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 أن يكون 22 آذار/مارس 2022، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

وفي رده على سؤال إن كان عدم طلب شهادة تلقي اللقاح مخالفا لأمر الدفاع 35 قال المومني: "لا يخالف أمر الدفاع 35"، مضيفا أن مراكز الاقتراع ليست أماكن مكتظة وإنما غرف تراعي التباعد الجسدي، وهي تضاهي البقالات من حيث المساحة وبالتالي لا تحتاج لشهادة.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بتوصيات لجنة الأوبئة وأوامر الدفاع المتعلقة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

في كانون الثاني/يناير 2022، دخل أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ ، وفق المملكة .

وبناء على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام، أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص، إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي شخص إلى مؤسسات القطاع العام، عدا المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة، بدون تلقي اللقاح ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة، وتتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ إغلاقها في حال تصويب المخالفة.