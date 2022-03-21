شهادات استثمار البنك الاهلي المصري 2022 بعد رفع العائد إلي 18%

شهادات استثمار البنك الاهلي المصري هي إحدى أفضل طرق الادخار مع الحصول على دخل شهري ثابت. في هذا المقال سنتعرف على أنواعها وتفاصيلها مع السمات المشتركة بينها. يوفر البنك الأهلي 5 شهادات استثمار تنقسم إلى ثلاث فئات وهي “أ” و”ب” و “ج”، وتشتمل فئة شهادات الاستثمار “ب” على عدة أنواع فرعية من هذه الشهادات. تتشابه الشهادات في بعض الخصائص وتختص كل منها بصفات محددة أخرى وقد قام البنك المركزي اليوم برفع اسعار الفائدة بمعدل نقطة واحدة وذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي تم صباح اليوم وترتب علي ذبك رفع اسعار الفائدة في عدد من البنوك المصرية علي الحسابات والشهادات. لنتعرف على قائمة الشهادات.

شهادة البنك الأهلي بعائد 18%

مدة الشهادة عام واحد غير قابلة للتجديد.

معدل الفائدة علي الشهادة 18% يصرف شهريا.

تصدر الشهادات بفئة الف جنية ومضاعفاتها.

شهادة استثمار “أ” من البنك الأهلي المصري:

الشهادة من فئة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة 10 سنوات.

الفوائد دورية تراكمية.

تمنح العوائد مجمعة في نهاية مدة الشهادة.

نسبة العائد هي 9.5%.

يمكن للمصريين والأجانب القصر والبالغين الحصول على الشهادة.

كذلك يمكن استرداد قيمة الشهادة كاملاً بعد انتهاء مدتها أو استردادها وفقاً لقوانين وقيم الاسترداد بعد 6 أشهر.

يمكن الحصول على قروض من أي من فروع البنك الأهلى المصري بضمان هذه الشهادة من شهادات استثمار البنك الاهلي.

شهادة استثمار “ب 1” من البنك الأهلي المصري:

الشهادة من فئة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة عام واحد.

يتم تجديد مدة الشهادة تلقائياً ما لم يتم استرداد قيمتها في الموعد.

صرف العائد شهرياً.

يمكن سحب العائد شهرياً من أي من ماكينات الصرافة.

نسبة العائد هي 6%.

يمكن للمصريين والأجانب القصر والبالغين الحصول على الشهادة.

كذلك يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة اسمياً بعد انتهاء مدتها أو استردادها وفقاً لقوانين وقيم الاسترداد بعد 6 أشهر.

يمكن الحصول على قروض من أي من فروع البنك الأهلى المصري بضمان هذه الشهادة.

شهادة استثمار “ب 2” من البنك الأهلي المصري:

الشهادة من فئة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة 2 سنة.

يتم تجديد مدة الشهادة تلقائياً بقيمتها الاسمية ما لم يتم استرداد قيمتها في الموعد.

صرف العائد ربع سنوي.

يمكن سحب العائد من أي من ماكينات الصرافة.

نسبة العائد هي 6.5%.

يمكن للمصريين والأجانب الطبيعيين القصر والبالغين الحصول على الشهادة.

يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة اسمياً بعد انتهاء مدتها أو استردادها وفقاً لقوانين وقيم الاسترداد بعد 6 أشهر.

كذلك يمكن الحصول على قروض من أي من فروع البنك الأهلى المصري بضمان هذه الشهادة.

يمكن إصدار هذه الشهادة من شهادات استثمار البنك الاهلي على سبيل الهبة أو التبرع وفقاً للشروط.

شهادة استثمار”ب 3″ من البنك الأهلي المصري:

الشهادة من فئة مبلغ 500 جنيه مصري ومضاعفاتها

مدة الشهادة 3 سنوات.

يتم تجديد مدة الشهادة تلقائياً بقيمتها الاسمية ما لم يتم استرداد قيمتها في الموعد.

صرف العائد ربع سنوي.

يمكن سحب العائد من أي من ماكينات الصرافة.

نسبة العائد هي 12%.

يمكن للمصريين والأجانب الطبيعيين القصر والبالغين الحصول على الشهادة.

كذلك يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة اسمياً بعد انتهاء مدتها أو استردادها وفقاً لقوانين وقيم الاسترداد بعد 6 أشهر.

يمكن الحصول على قروض من أي من فروع البنك الأهلى المصري بضمان هذه الشهادة.

يمكن إصدار هذه الشهادة من شهادات استثمار البنك الاهلي على سبيل الهبة أو التبرع وفقاً للشروط.

شهادة استثمار “ج” من البنك الأهلي المصري: