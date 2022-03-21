عاجل- أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة - فى بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا اليوم الإثنين - أن نيوزيلندا ستقدم 5 ملايين دولار أخرى كمساهمة عسكرية غير فتاكة لدعم أوكرانيا، لترتفع بذلك مساهمة نيوزيلندا إلى 11 مليون دولار، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية ستشمل 1066 لوحة من الدروع الواقية للبدن و473 خوذة و571 سترة مموهة.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن: "سيخصص مبلغ الـ 5 ملايين دولار لصندوق ائتمان تابع لحلف شمال الأطلسى "الناتو" لتقديم مساعدة عسكرية فورية غير فتاكة، مثل توفير الوقود اللازم لتشغيل المعدات العسكرية، وتوفير معدات الاتصالات والإسعافات الأولية".

بدوره، قال وزير الخارجية النيوزيلندى، نانايا ماهوتا، إن قوة الدفاع النيوزيلندية تعمل الآن وبشكل عاجل على تفاصيل كيفية تسليم هذه المعدات التى تشتد الحاجة إليها بسرعة إلى أوكرانيا.