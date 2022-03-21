بايدن يبحث مع الشركات الكبرى عواقب العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لجدول أعمال الرئيس الأمريكي، الصادر عن البيت الأبيض ستتم مناقشة رد الولايات المتحدة على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وكذلك خطط الرئيس لخفض التكاليف للأسر العاملة، وخلق وظائف ذات رواتب عالية، ومعالجة أزمة المناخ.
وبحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن من ضمن المشاركين، شركات فى قطاعات الطاقة وتكرير النفط والقطاعات المالية والتصنيعية. وعلى وجه الخصوص، ستكون شركات الطاقة "Exxon Mobil Corp" من بين المشاركين فى الاجتماع، بالإضافة إلى و"ConocoPhillips"، وشركة تكرير النفط "Marathon Petroleum"، وبنك "JPMorgan Chase & Co"، وبنك "Bank of America Corp".
ويتزامن هذا الاجتماع مع دعوة الإدارة الأمريكية موردى الطاقة لزيادة الإمدادات بعد ارتفاع الأسعار.
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