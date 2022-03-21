عاجل- تصريح صادم من روسيا بشأن المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال دميترى روجوزين، إن السلاح البيولوجى الذى أعد فى أوكرانيا يؤثر على الجهاز التناسلى للمرأة، وعلى مناعة "مجموعات عرقية محددة".

وأضاف روجوزين فى تصريحات على حسابه بموقع "تليجرام": "يؤثر هذا السلاح على الوظيفة الإنجابية للمرأة من جنسية محددة، وعلى الجهاز المناعى لمجموعة عرقية محددة بشكل عام، ما يسبب حساسية، تدفع إلى عدم تحمّل الطعام التقليدى، ويسبب التعرض للأمراض التى تؤدى إلى إضعاف مناعة الأمة وانقراضها، من دون تأثير الحروب".

وأشار المسؤول الروسى إلى أنه ترأس فى الفترة من مارس 2017 إلى أبريل 2018، اللجنة الحكومية للسلامة البيولوجية والكيميائية، حيث تم النظر مرارا فى قضايا تطويق روسيا بالمختبرات البيولوجية الأمريكية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال روجوزين فى منشوره: "لا يعد سرا بالنسبة لقيادة بلدنا أن الغرض من هذه التجارب البيولوجية التى أجراها البنتاجون باستخدام مواد حيوية تم الحصول عليها من التجارب على (العرقية) السلافية فى أوكرانيا والدول الأخرى المجاورة لروسيا، هو تطوير" سلاح عرقى ضد سكان روسيا".