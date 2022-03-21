نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر .. وهذا توقيت بداية الربيع والصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر سؤال يشغل المواطنين بمختلف الفئات العمرية. فحديث الأسر هذه الأيام هو متى تنتهى موجة البرد. جاء ذلك وسط تقلبات الجو بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها تارة آخري. مما يجعلهم يصابون بنزلات البرد نتيجة التغيرات الجوية المستمرة والشتاء القارس هذا العام. ويتابعون آخر مستجدات حالة الطقس في مصر. وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية عن موعد نهاية الشتاء في مصر 2022 وبداية فصل الربيع وتحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في مختلف الأنحاء.

موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الباردة التي تشهدها مختلف المحافظات هذا الأيام. مع اضطراب حالة الجو ونشاط الرياح واستمر التقلبات الجوية في مختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع على أن يبدأ الجو يتحسن بداية من يوم السبت المقبل ليسود طقس لطيف مع ارتفاع في درجات الحرارة. تمهيدًا لـ موعد نهاية الشتاء في مصر 2022 وبداية فصل الربيع

موعد نهاية الشتاء في مصر 2022

أوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. موعد نهاية الشتاء في مصر 2022 على أن تكون يوم الأحد 20 مارس الجاري هو نهاية فصل الشتاء رسميًا. مشيرة إلى احتمالية وجود انخفاضات في درجات الحرارة لكنها لن تكون. مثل الأجواء الذي شهدها فصل الشتاء 2022. وجعلت المواطنين يتساءلون متى تنتهى هذه الموجة الباردة.

بداية فصل الربيع 2022

يبدأ فصل الربيع 2022 فلكيًا يوم الأثنين 21 مارس الجاري بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتحسن حالة الجو في مصر بمختلف المحافظات وازدهار الأزهار. ويستمر لمدة 3 أشهر أي ينتهى فصل الربيع في مصر 20 يونيو. فهو فصل انتقالي من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى رطوبة فصل الصيف ويتسم مناخه بالاعتدال في درجات الحرارة أغلب الأوقات.

امتى الصيف في مصر

مع تحديد موعد انتهاء الموجة الباردة في مصر يجب العلم أن بداية فصل الصيف في مصر 21 يونيو 2022. ويستمر92 يوم و 17 ساعة بحوالي 3 أشهر كاملة لينتهي في 21 سبتمبر عام 2022. ليبدأ فصل الخريف بعد ذلك من 22 سبتمبر 2022 حتى 21 ديسمبر 2022.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بالموعد المحدد لانتهاء الموجة الباردة في مصر.