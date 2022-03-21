نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهاية الشتاء في مصر 2022.. الأرصاد تكشف متى الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نهاية الشتاء في مصر 2022 هو الحدث الذي ينتظره جميع المواطنين خاصة مع انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام وكثرة الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا. ويتساءلون باستمرار عن متى تنتهى موجة البرد 2022. فقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم وغد. ولعدة أيام مقبلة تشهد البلاد تحسن في درجات الحرارة إلى أن تنتهى موجة البرد 2022. وارتفاع درجات الحرارة وهدوء سرعة الرياح التى كانت تحجب الرؤية وتسبب الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر. محذرة من عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة فهو مؤقت. فمازال موعد نهاية الشتاء في مصر 2022 لم ينتهي بعد وتتعرض البلاد لبرودة الجو ليلاً. وهذا ما يتسبب في تعرض المواطنين للبرد لتخفيف ملابسهم.

موعد نهاية الشتاء في مصر 2022

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن موعد نهاية الشتاء في مصر 2022 يكون الأحد 20 مارس الجاري 2022 على أن يبدأ فصل الربيع من اليوم الذي يليه وهو عيد الأم الموافق 21 مارس 2022 وتسود أجواء فصل الربيع بظواهره الطبيعية المعروفة. وما يشهده من تحسن طفيف في درجات الحرارة مع ندرة الأمطار.

متى تنتهى موجة البرد 2022

أجابت هيئة الأرصاد الجوية على تساؤلات المواطنين حول متى تنتهى موجة البرد 2022 وتحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا من يوم السبت المقبل. محذرة المواطنين من تخفيف ملابسهم نتيجة انخفاض درجات الحرارة ليلاً وبرودة الجو نتيجة تكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية وما يصاحبها من سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

بداية فصل الصيف في مصر

أكد خبراء الأرصاد الجوية أن موعد بدء فصل الصيف 2022 في مصر يوم 21 يونيو المقبل ويستمر لمدة 3 شهور. وينتهى 21 سبتمبر عام 2022. وما يصاحبه من ارتفاع نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة لاسيما خلال شهري يوليو وأغسطس. ويعتبر فصل الصيف من أكثر فصول السنة استقرارًا إلى أن حدثت التغيرات الجوية والانبعاثات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة فأصبحت من أكبر التحديات التى تواجه العالم. فيسود ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المحافظات.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بموعد نهاية الشتاء في مصر 2022.