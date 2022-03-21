جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن الوكالة الدولية قولها إن: "الذين تمكنوا من مغادرة المحطة النووية كانوا يعملون منذ ما يقرب من 4 أسابيع".
وعبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى عن ترحيبه بهذه التطورات قائلاً "إنهم يستحقون كامل احترامنا وإعجابنا لعملهم فى هذه الظروف الصعبة للغاية".
يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قد بدأت فى 24 فبراير، وسيطر الجيش الروسى على محطة "تشيرنوبل" فى الأيام الأولى للعملية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاقة الذرية: نصف موظفى محطة تشيرنوبيل فى أوكرانيا عادوا لديارهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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