الطاقة الذرية: نصف موظفى محطة تشيرنوبيل فى أوكرانيا عادوا لديارهم

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن الوكالة الدولية قولها إن: "الذين تمكنوا من مغادرة المحطة النووية كانوا يعملون منذ ما يقرب من 4 أسابيع".

وعبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى عن ترحيبه بهذه التطورات قائلاً "إنهم يستحقون كامل احترامنا وإعجابنا لعملهم فى هذه الظروف الصعبة للغاية".

يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قد بدأت فى 24 فبراير، وسيطر الجيش الروسى على محطة "تشيرنوبل" فى الأيام الأولى للعملية .