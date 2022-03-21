بايدن يتوجه إلى بولندا الجمعة لبحث أزمة أوكرانيا

سيتوجه الرئيس الاميركي جوزيف بايدن إلى بولندا يوم الجمعة لمناقشة الاستجابة الدولية للوضع في أوكرانيا، بحسب بيان من البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن رحلة بايدن إلى بولندا ستعقب اجتماعه في بروكسل الخميس مع حلفاء الناتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس البولندي أندريه دودا لدى وصوله إلى وارسو.

وسيناقش الرئيس "كيفية استجابة الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان التي خلقتها حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن بولندا ستقترح رسمياً خطة لتنظيم بعثة حفظ سلام دولية في أوكرانيا خلال القمة الطارئة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، رغم أن الفكرة تتعارض مع الموقف الرسمي للحلف.