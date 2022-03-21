منحة الديوان الملكي www.my.gov.sa التي يقوم بتقديمها للمتقدمين بمعروض طلب إليه عبر القنوات المتاحة وبوابة تواصل والتي يتم من خلالها استقبال طلبات وشكاوى المواطنين والاستعلام عن طلب مقدم أو الشكوى من تأخر الرد على طلب، ويقوم بتقديم الخدمات المالية وسداد الديون للمتقدمين وكذلك يتم تقديم منح أراضي سكنية مجانية للمتقدمين بطلبات مع استيفاء شروط الحصول عليها واتباع خطوات التقديم.

منحة الديوان الملكي www.my.gov.sa بوابة تواصل لمعروض مساعدة (ديون – أرض سكنية)

ويكون الديوان الملكي السعودي تحت الإشراف المباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتوفير الميزانية الخاصة بالديوان والتي يتم منها تقديم الخدمات المالية الخاصة للمتقدمين وفق عدد من شروط استحقاق مساعدة الديوان، كما يقوم بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجز قطع أراضي سكنية خاصة يتم إعادة توزيعها مجانا على عدد من الفئات المتقدمة بمعروض طلب للديوان.

أشكال مساعدات الديوان الملكي للسعوديين

تقديم مساعدة مالية لغير القادرين، بشرط ألا يكون مستفيد من برامج اجتماعية أخرى بالمملكة، مع تقديم الوثائق.

يقوم بسداد الديون عن الغارمين والذين يتقدموا بطلب سداد دين للإفراج عن صاحب الدين، على أن يتم تقديم الوثائق التي تثبت المعروض.

يتم الحصول على قطع أراضي بغرض السكن لغير القادرين والذين ليس لديهم سكن خاص ولا يمكنهم الحصول عليه، ويتم أيضا تقديم الوثائق الثبوتية.

تقديم طلبات علاج خاصة خارج المملكة من أمراض مزمنة أو صعبة، مع تقديم السجلات الطبية وتقديم ما يفيد أن المواطن غير قادر ماليا على السفر للخارج.

كيفية تقديم معروض طلب لبوابة تواصل الديوان الملكي السعودي 1443

طلب مساعدة مالية طلب علاج من الديوان الملكي التوجه إلى بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي. يتم اختيار اللغة العربية. يتم اختيار ايقونة “بدء الخدمة”. يقوم المستخدم بإنشاء حساب مستخدم جديد. يتم تقديم معروض الطلب وتقديم الوثائق والمعلومات واتباع الخطوات. يتم الإقرار بصحة البيانات. يجب تسجيل رقم سري وتأكيد الرقم. يتم اختيار “تسجيل”. تصل على الهاتف النقال رسالة بتأكيد الطلب. يتم التوجه بالدخول إلى بوابة تواصل.

يتوجه إلى بوابة النفاذ الوطني الموحدة.

يقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الطلب واتباع الخطوات.

يتم تسجيل رقم الهاتف وتأكيد الرقم.

تصل رسالة تأكيد على الهاتف النقال فيها الرقم السري.

يتم الدخول على حسابك بعد ذلك بالرقم السري للاستعلام عن الطلب.

يقوم بالدخول على خيارات الإرسال واخيار خيار “طلب علاج”.