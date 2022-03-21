نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة الديوان الملكي www.my.gov.sa بوابة تواصل لمعروض مساعدة (ديون – أرض سكنية) في المقال التالي
منحة الديوان الملكي www.my.gov.sa التي يقوم بتقديمها للمتقدمين بمعروض طلب إليه عبر القنوات المتاحة وبوابة تواصل والتي يتم من خلالها استقبال طلبات وشكاوى المواطنين والاستعلام عن طلب مقدم أو الشكوى من تأخر الرد على طلب، ويقوم بتقديم الخدمات المالية وسداد الديون للمتقدمين وكذلك يتم تقديم منح أراضي سكنية مجانية للمتقدمين بطلبات مع استيفاء شروط الحصول عليها واتباع خطوات التقديم.
منحة الديوان الملكي www.my.gov.sa بوابة تواصل لمعروض مساعدة (ديون – أرض سكنية)
ويكون الديوان الملكي السعودي تحت الإشراف المباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتوفير الميزانية الخاصة بالديوان والتي يتم منها تقديم الخدمات المالية الخاصة للمتقدمين وفق عدد من شروط استحقاق مساعدة الديوان، كما يقوم بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجز قطع أراضي سكنية خاصة يتم إعادة توزيعها مجانا على عدد من الفئات المتقدمة بمعروض طلب للديوان.
أشكال مساعدات الديوان الملكي للسعوديين
- تقديم مساعدة مالية لغير القادرين، بشرط ألا يكون مستفيد من برامج اجتماعية أخرى بالمملكة، مع تقديم الوثائق.
- يقوم بسداد الديون عن الغارمين والذين يتقدموا بطلب سداد دين للإفراج عن صاحب الدين، على أن يتم تقديم الوثائق التي تثبت المعروض.
- يتم الحصول على قطع أراضي بغرض السكن لغير القادرين والذين ليس لديهم سكن خاص ولا يمكنهم الحصول عليه، ويتم أيضا تقديم الوثائق الثبوتية.
- تقديم طلبات علاج خاصة خارج المملكة من أمراض مزمنة أو صعبة، مع تقديم السجلات الطبية وتقديم ما يفيد أن المواطن غير قادر ماليا على السفر للخارج.
كيفية تقديم معروض طلب لبوابة تواصل الديوان الملكي السعودي 1443
|طلب مساعدة مالية
|طلب علاج من الديوان الملكي
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أساسيات كتابة طلب مساعدة الديوان
- يجب تسجيل كافة بيانات المواطن كاملة والعنوان وأرقام الهواتف المباشرة للتواصل.
- يقوم المواطن بتحديد الهدف من الطلب (مساعدة مالية – أرض مجانية – علاج – تعليم).
- يتم تسجيل المبلغ المطلوب أو سداد القرض أو غيره.
- يجب تقديم الوثائق الثبوتية ، وإلا لن يتم الالتفات إلى الطلب.
- يتم التواصل عبر البردي الإلكتروني أو أرسال الطلب عبر البريد السعودي.
- يجب الحصول على رقم الطلب لمتابعته إذا تأخر أو تقديم الشكوى عبر بوابة تواصل.
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