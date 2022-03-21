بمناسبة قرب الشهر الكريم مساعدة عاجلة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية 1443 وشروط التقديم

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر المبارك الذي يزيد فيه عمل الخير، تزامناً مع اقتراب الشهر الكريم وتتزايد حجم المساعدات المقدمة من مؤسسة الوليد الانسانية وليست بالمملكة العربية السعودية فقط بل فى الكثير من بلدان العالم حيث تعد مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية من أهم المؤسسات الخيرية السعودية التي تسعى على تقديم المساعدات بكافة أنواعها سواء كان مساعدات مالية أو وحدات سكنية مجهزة للعيش بها، ونوضح الشروط وكيفية التقديم وانواع المساعدات المقدمة من مؤسسة الوليد، كما تقدم مؤسسة الوليد سيارات مجانية للمواطنين لكى تساعدهم في الإنتقال وهناك العديد من المساعدات والخدمات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وهذا بغرض رفع العبء عن المواطنين و الحكومة، و لكن لكي يتم قبول طلب المساعدة لابد من توافر الشروط التي وضعتها المؤسسة.

كيفية التقديم على طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال:

ادخل على رابط بوابة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية.

يقوم المستفيد بتسجيل جديد.

انتظر لحظة سوف يظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة (الاسم، البريد الالكتروني، رقم الجوال، رقم الهوية).

ثم عليك بملء و بكتابة البريد الإلكتروني مرة أخرى و كلمة المرور.

ثم تقوم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

وبعد ذلك القيام بالضغط على أيقونة تسجيل.

بعد القيام بمراجعة البيانات بشكل دقيق والتأكد من صحتها تتم الموافقة بشكل تلقائي.

أرقام المساعدة والتواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية:

فمن الجدير بالذكر أن الأشخاص الراغبين في الحصول على هذه المساعدات يرغبون في التواصل مع المرسسة وذلك للحصول على التمويل، فقد تم توفير عدة طرق للتواصل مع الأشخاص المستفيدين، وذلك من خلال التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن كل ما يتعلق بالمؤسسة والإستفسار عن المساعدات والخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال أرقام التواصل الخاصة بهم وهو 966112110000 يمكنك من خلال هذا الرقم الإتصال على مؤسسة الوليد بن طلال.

الشروط الواجب توافرها للموافقة على طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون عمر الشخص المتقدم بحد أنى حوالي 21 عام ولا يقل عن ذلك.

أن يكون راتب المتقدم كحد أقصى 3000 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

ألا يكون لدى الشخص المتقدم مسكن بامتلاكه.

أن يكون الشخص المتقدم يستفاد من تمويل المؤسسة لأول مرة.

ضرورة التعهد بعدم بيع الوحدة السكنية و السكن بها.

الشروط الواجب توافرها لطلب سيارة مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال: