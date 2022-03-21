اطلب مساعدة شهرية 2000 ريال من دعم ريف للسمن 2022 الشروط وكيفية التسجيل

تحتاج بعض الاسر المنتجة والمزارعين الى الدعم من قبل الحكومة بالمملكة حتى تستمر فى الانتاج والعمل على زيادته وهو مايؤدى الى تحسن فى الاقتصاد ولما له من اهمية استراتيجية للمملكة، وظهرت اهمية الاهتمام بالمحاصيل والمنتجات الزراعية والانتاجية في ازمة روسيا اوكرانيا حيث تعانى الكثير من الدول بسبب عدم توفر استهلاكها من المنتجات الزراعية بسبب الحرب وماكان يصدر من اوكرانيا وروسيا وتم منع التصدير لهذه الدول مما جعل الانتاج الزراعي من اهم ماتهتم به الدول حاليا في الكثير من الدول، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على الدعم ومقدار الدعم المقدم لللاسر المنتجة وكيفية التسجيل للحصول على الدعم، حيث قدّم برنامج الدعم الريفي بالمملكة إجابة عن السؤال عن قيمة دعم ريف للسمن، ويعتبر هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة، وهو موجّه بالدرجة الأولى للأسر المنتجة التي تقيم في مناطق ريفية بالإضافة إلى المزارعين الذين يزاولون مهن زراعية، ويقيمون في مناطق مشمولة بالدعم الريفي، وهي تسعى لتحسين القطاع الزراعي في المملكة وتنشيطه، ووالارتقاء بالمستوى المعيشي للأفضل، وبغض النظر عن إتاحة برامج التنمية التي تدعم المزارعين، يقدم البرنامج دعمه إلى قطاعات أخرى في نفس الميدان، مثل تربية النحل والمواشي وغيرها من انواع الدعم المختلفة.

مقدار دعم ريف للسمن:

من الجدير بالذكر ان دعم ريف للاسر المنتجة للسمنة حيث أنه يتم صرف الدعم للأسر المنتجة في فترة 18 شهرا من تقديمهم للطلبات، ويتم احتساب مبلغ المساعدة من خلال قسمة إجمالي مبلغ المساعدة المقدمة على ثمانية عشر شهرا، ومن أجل توضيح الأمور أكثر سنقدّم لكم مثالا: لنفترض أنّ المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة من طرف البرنامج هو 36000 ريال سعودي، وبالتالي ستكون نتيجة الحساب 36000/18، وبالتالي ستكون نتيجة مبلغ المساعدة الشهرية الخاصة بالبرنامج 2000 ريال سعودي.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج دعم ريف:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومن الطبيعي أن يكون الشخص المتقدم بطاقته سارية المفعول.

ويشترط أن يكون سن المتقدم كحد أقصى 21.

كما يشترط للحصول على دعم ريف أقصى حد للمبلغ الذي يمكنه أن يستفيد منه هو 6000 ريال سعودي.

كما يشترط للحصول على الدعم أن تتوفر فيه كل الشروط الصحية والفنية المنصوص عليها من البرنامج.

كما يشترط للحصول على الدعم أن تكون الأسرة المنتجة الراغبة في الاستفادة حاصلة على وثيقة العمل من طرف وزارة الموارد.

كيفية التسجيل في منصة ريف: