نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وفترة سداد حتى 60 شهر تمويل شخصي من بنك الرياض للقطاع العام والخاص في المقال التالي

يقدم بنك الرياض تمويل للمواطنين والعاملين بالقطاع العام والخاص بمزايا عديدة وبفترة سداد طويلة تصل الى 60 شهرا، ومن خلال مقالي سوف نوضح للعملاء شروط الحصول على التمويل ونوضح كذلك خطوات التقديم على التمويل ورابط التقديم لكي يسهل على العملاء الدخول على الرابط والتسجيل لطلب التمويل، حيث يعد بنك الرياض من أهم وأكبر البنوك المتواجدة في المملكة، ويحرص البنك دايمًا على تقديم الكثير من التسهيلات و الخدمات لكى يستطيع مساعدة المواطنين ولذلك يوفر البنك العديد من التمويلات المختلفة و القروض الميسرة والسريعة لبدء مشاريع صغيرة أو لمواجهة ظروف الحياة، و يقدم البنك التمويل الشخصي السريع بأطول فترة سداد حتى 60 شهر، و ويمكن لجميع العاملين فى الدولة سواء القطاعات الحكومية والخاصة الحصول على التمويل الشخصي. كيفية الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض: ادخل على رابط بوابة بنك الرياض الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك بالنقر على ايقونة طلب منتجات من القائمة الرئيسية.

يقوم الشخص المتقدم بالضغط على أيقونة التمويل الشخصي.

ثم تقوم بملء وكتابة جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

وبعد ذلك تقوم بتحديد قيمة التمويل

القيام بتحديد فترة السداد من خلال قيمة الدخل للشخص

ثم تقوم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على القرض.

الموافقة على الشروط والأحكام .

انتظر سوف يتم إرسال رسالة نصية برمز التوثيق.

التأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

ثم بعد ذلك تقوم بالموافقة على إنشاء سند لصاحب القرض.

انتظر سوف يتم مراجعة جميع البيانات وتنتظر الموافقة من البنك وايداع المبلغ بحسابك. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض للقطاع العام: يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 18 حتى 60 عام ولا يتعدى ذلك.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل.

أن يكون راتب المتقدم حوالي 3 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط ان تكون فترة سداد التمويل حتى 60 شهرًا.

كما يشترط أن يكون الشخص المتقدم كامل الأهلية. عمر شويل - جدة بدون كفيل وفترة سداد حتى 60 شهر تمويل شخصي من بنك الرياض للقطاع العام والخاص - ثقفني

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