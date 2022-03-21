عاجل.. قصف يستهدف منازل ومركزا تجاريا فى بوديل الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس بلدية كييف، بأوكرانيا، عن قصف يستهدف منازل ومركزا تجاريا فى منطقة بوديل.



جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس بلدية كييف، بأوكرانيا، عن قصف يستهدف منازل ومركزا تجاريا فى منطقة بوديل. وأعلنت الطوارئ الأوكرانية، محاولة إخماد حريق اندلع فى مركز تسوق بسبب القصف الروسى فى منطقة بوديل بكييف.

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