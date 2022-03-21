زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة المسح الجيولوجى الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد أربعة كيلومترات جنوب غربى بوراوين.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.