زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة المسح الجيولوجى الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد أربعة كيلومترات جنوب غربى بوراوين.
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
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