نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منتج أرضك دعمك برنامج سكني الاختيار للمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج إسكان في جميع مناطق المملكة، ومنها منتج أرضك دعمك، ويمكن للمستفيدين المستحقين من الدعم الإسكاني التقدم من خلال وكالات التمويل المعتمدة من الوزارة بالذهاب إلى صفحة الأراضي المجانية واختيار المخطط المناسب لهم، فكيف يتم حجز الأرض مجانا مع وزارة الإسكان في القطاع الحضري والريفي؟، عقب الإعلان عن تلك الخدمات الإلكترونية مؤخراً داخل المملكة العربية السعودية، أثير تساؤل من قبل العديد من المواطنين السعوديين حول كيفية الاستفادة والتسجيل في طلب العقارات المجانية أو المدعومة والحجز في العديد من المحافظات، للحصول على عقار أو شقة من خلال منصة سكني 2022.

منتج أرضك دعمك

قالت المصادر أنه يحق للمستفيدين من لم يقوموا بالتوقيع على العقود التي تخص الدعم السكني لدى الجهات الممولة، وكان لهم عقود قبل تاريخ 23/2/2022، الاستفادة من ألية أرض وقرض، وذلك قبل تاريخ طرح منتج أرضك دعمك، وقال سكني أن المنتج هذا اختياري، حيث أنه في حالة قيام المستفيد باختيار منتج أرض مجانية من التي تقدمها وزارة الإسكان، فهذا يعني أن هذا هو الدعم المقدم له وسيقوم المستفيد بتحمل الفوائد المترتبة على التمويل العقاري.

أي أن منتج أرضك دعم تكون فيه الأرض هي الدعم المقدم للمستفيد، ويتحمل هو قيمة التمويل العقاري، ويكون تحمل الصندوق العقاري لتلك الفوائد في حالة شراء المستفيد لأرض من السوق وليست أرض مجانية مقدمة من وزارة الإسكان، تتوفر هذه البرامج في جميع مناطق المملكة بحيث يمكن للمستفيدين من مواطني المملكة الحصول على الدعم السكني، والتقدم لهذه القسائم المجانية لهذا العام 2022 م، والعديد من برامج الإسكان متوفرة عبر منصة سكني، تتوفر العديد من مخططات الإسكان من خلال سكني لإعادة بدء مبادرة تخصيص العديد من الأراضي.

كيفية حجز أرض مجانية مقدمة من إدارة الشؤون الريفية والإسكان بالمدينة

قد يتعين عليك أن تقوم بالخطوات التي ستذكر في أدناه للحصول على الطريقة المثلى في الحجز:

الوصول المباشر إلى منصة سكني الإلكترونية.

انقر فوق علامة التبويب حلول الإسكان.

من النافذة المنبثقة ، حدد منتج الأراضي السكنية المجانية.

انقر فوق أيقونة طلب الحجز

سيتم توجيهك إلى الصفحة حيث تتوفر جميع الخطط السكنية للحجز.

اختر (المنتج السكني)

ثم اختر منتج (بناء ذاتي) من خلاله.

انقر فوق اختيار المنطقة

تحديد نوع المشروع (الأرض) وتحديد التسوية.

انقر فوق أيقونة طلب البحث

حدد أحد العناصر التي ستظهر أمامك بعد الضغط على أيقونة طلب المعاينة

بعد النقر فوق معاينة ، يتم عرض خريطة موقع المشروع بكل المعلومات والتفاصيل الخاصة به.

حدد رقم القطعة المراد تخصيصها للأرض.

انقر فوق أيقونة طلب البحث.

تأكيد الحجز عبر رسالة نصية عند حجز الأرض وتوقيع العقد.

أدخل رمز التفعيل المرسل على الهاتف ووقع العقد.

بعد توقيع العقد ستظهر لك رسالة تؤكد الحجز

وبالتالي يتم توقيع العقد بكل نجاح ما دامت كل الشروط والضوابط قد تحققت.