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عمر شويل - جدة أرقام هاتف سنترال عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وذلك لسداد الديون المتأخرة أو الحصول على بيت للسكن مباشرة من الأمير أو من خلال المؤسسة الخيرية التي قام بإطلاقها لمساعدة المحتاجين من خلال تلقي طلباتهم المالية ومساعدات العلاج والسكن وفق اتباع طريقة تقديم الطلب ومعروض الطلب الجاهز المقدم للمؤسسة الإنسانية.

أرقام هاتف سنترال عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud طلب جاهز (سداد ديون متأخرة – طلب بيت)

يتابع الفقراء وأصحاب الحاجات من ابناء المملكة البحث للتواصل مع المؤسسات الخيرية واهل الخير لطلب المساعدة العاجلة لهم، حيث يكن لديهم حاجة عاجلة لسداد دين أدى إلى رفع الخدمات عن المواطنين أو السجن للغارمين بسبب عدم الوفاء بعدد من الالتزامات المالية، كما يطلب البعض الآخر مبالغ مالية عاجلة كمساعدة في نفقات الحياة.

مؤسسات خيرية إنسانية داخل المملكة

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية.

لطلب شقق سكنية وسيارة من مؤسسة الوليد بن طلال.

مؤسسة الأميرة الجوهرة لتقديم المساعدات وتزويج المقبلين على الزواج وتقديم المساعدات الغذائية.

الديوان الملكي السعودي الذي يقوم بسداد الديون العاجلة للغارمين وتقديم أراضي مجانية لغير القادرين على الحصول على سكن خاص.

تسجيل منصة إحسان والتي تم إطلاقها بالعام الماضي وتتواصل المنصة مع المؤسسات الخيرية التي يتم تسجيل المحتاجين فيها وتعيد توزيع أموال الزكاة على المحتاجين.

كيف أصل إلى مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد أل سعود

تتابع مؤسسة الأمير أو الأمير بنفسة إعلانات من عدد من المحتاجين للمساعدة ويقوم بالتواصل المباشر معهم، كما في الفيديو السابق.

تتيح مؤسسة الأمير عدد من وسائل التواصل، مثل أرقام الهواتف من داخل وخارج المملكة وأرقام الواتساب، كما يتم تقديم معروض طلب على البريد الإلكتروني أو عنوان المؤسسة ليتم دراسته ودراسة الوثائق المقدمة والرد عليه في خلال فترة وجيزة.

التراسل على عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهدب (مدينة جدة) Ar Rawdah، Nahdat Al Maarifah، (تبوك) بالتواصل مع الأمير فهد بن سلطان، ويكون مكان المقر بجوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة.

عنوان المؤسسة بالتفصيل: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

أرقام واتساب من داخل المملكة 8004000000 ومن خارج المملكة 485232658966.

متابعة صفحة الأمير الرسمية الحقيقية على تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

إرسال معروض الطلب الجاهز على البريد الإلكتروني [email protected]

كيفية تقديم معروض طلب مساعدة للأمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تحية طيبة مقدمة إليكم، وبعد أبدأ هذا الخطاب بتعبيري عن مدى ما اشعر به من امتنان وتقدير لما تقدمونه للدولة من مجهود جبار من أجل رفع شأنه، وأريد أن أطلب من سيادتكم مساعدة مالية، وذلك بسبب تعرضي لازمة مالية كبيرة في عملي، وقد تعرضت لخسارة مالية كبيرة وفقدت فيها كل ما املك، والآن مهدد بالسجن، فالتمس من سيادتكم الموافقة على طلبي، وجعل الله مساعدتكم في ميزان حسناتكم. المرسل: رقم الهاتف: يتم تقديم المستندات التي تثبت الدخل والوضع المالي أو الاحتياج إلى المساعدة المالية أو الشقة أو السيارة أو غيرها.

أو نموذج آخر:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية حفظه الله، أما بعد: أتقدم لسيادتكم بهذا الخطاب أنا المواطن (………) وذلك من أجل الحصول على مساعدة مالية ضرورية (يكتب الشخص الظرف الذي يمر به)، وذلك حتى أتمكن من ممارسة حياتي بشكل طبيعي دون أن أكون مهددًا بالسجن. وفي الختام أتمنى من الله عز وجل أن يجعلك سندًا للمواطن السعودي. ومع هذا الخطاب قمت بوضع مجموعة من الأوراق والمستندات التي تشير الى صحة كلامي، ولكم مني كل الاحترام والتقدير. اسم المواطن: رقم الجوال: محل السكن: الرمز البريدي: البريد الالكتروني: يتم تقديم المستندات التي تثبت الدخل والوضع المالي أو الاحتياج إلى المساعدة المالية أو الشقة أو السيارة أو غيرها.

تواصل فرع المؤسسة (منطقة تبوك)

الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

التراسل على ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١

الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

الجيميل أو البريد الالكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

معلومات عن مسجد الأمير