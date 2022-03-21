القوات المسلحة الأوكرانية ترفض إلقاء السلاح فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وقالت فيريشوك لصحيفة "أوكراينسكا برافدا": "ليس هناك حديث عن أى استسلام وإلقاء سلاح. لقد أبلغنا الجانب الروسى بهذا بالفعل".
وكان المركز الوطنى لإدارة الدفاع الروسى قد أعلن فى وقت سابق عن السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.
وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع الروسى ميخائيل ميزينتسيف فى هذا الصدد: "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضى التى تسيطر عليها كييف. ونحن نضمن الخروج الآمن من ماريوبول لجميع الذين يلقون أسلحتهم والحفاظ على حياتهم".
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