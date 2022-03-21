مقتل 12 جنديا على الأقل فى هجوم شرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - قُتل 12 جنديا على الأقل يوم الأحد فى هجوم شنه متطرفون شرق بوركينا فاسو، وفق ما أكدته مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس"، فى وقت شهدت البلاد تصاعدا فى أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة.





وقال مصدر أمنى لوكالة "فرانس برس" إن "عناصر مسلحين هاجموا الأحد وحدة (عسكرية) فى محيط ناتيابواني". وأشار المصدر الأمنى إلى أن "الحصيلة الموقتة للقتلى هى 12 جنديا"

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