نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في النفاذ الوطني الموحد البوابة التي تسهل عمليات للدخول إلى الخدمات الإلكترونية، والعديد من المنصات الحكومية التي توفير العديد من الخدمات، مثل بوابة ناجز التي تتبع وزارة العدل، ونظام نور في وزارة التعليم وغيرها من المواقع، هذه من أكثر القضايا التي تم بحثها في المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة من الخدمات الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة، من أجل إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة والتي تسهل أيضًا الوصول إلى حسابات المستفيد على تلك البوابات.

ما هي بوابة النفاذ الوطني بالسعودية؟

بوابة وصول وطنية للعديد من خدمات الحكومة الإلكترونية أطلقها مركز المعلومات الوطني للمملكة العربية السعودية لنشر وإدارة هويات المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، في ضوء رؤية المملكة 2030 للتطور التكنولوجي وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية لراحة المواطنين والمقيمين، ويشرف عليها مركز المعلومات الوطني.

كيف أسجل في النفاذ الوطني الموحد

أطلق مركز المعلومات الوطني السعودي ، بالشراكة مع وزارة الداخلية، بوابة إلكترونية (نفاذ) حيث يمكن للجميع تسجيل اسم مستخدم وكلمة مرور وإنشاء هوية رقمية، مرتبطة بصاحب الخدمة فقط ومتغيرة من شخص لآخر فتعتبر بمثابة رمز دخول خاص بك ليضمن لك الشفافية والأمان في بياناتك الخاصة.

خدمات بوابة نفاذ

من خلال حساب نفاذ تتوفر العديد من الخدمات أبرزها:

إمكانية إصدار وتحديث بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين والمقيمين والمؤسسات وفق نظام الهوية الرقمية الجديد.

تزويد المستخدمين بخدمات التسجيل الذاتي على الموقع.

الحصول على خدمات حساب مستخدم تم التحقق منه لحمايته من إمكانية السرقة والاحتيال.

إمكانية الربط الآلي مع مزود الخدمة.

تحديث بيانات الهوية أو بطاقة الإقامة إلكترونيًا.

توثيق المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية المختلفة.

يتم التسجيل من خلال بوابة “نجيز” التي أطلقتها وزارة العدل السعودية لإصدار مختلف الخدمات القضائية والتوكيلات.

كيف يمكن التسجيل في منصة نفاذ

يمكن التسجيل في بوابة نافذ الإلكترونية بخطوات بسيطة كالتالي:

قم بإنشاء حسابك الخاص على موقع أبشر الخاص بوزارة الداخلية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق لتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على موقع أبشر.

اختر تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطنية الموحدة لمنصة أبشر.

سيتم نقلك مباشرة إلى بوابة نفاذ للتسجيل من خلال نفس الحساب.

بعد استكمال خطوات التسجيل اللازمة، سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول المسجل في حساب أبشر الخاص بك.

في الرسالة النصية ، ستكون هناك كلمة مرور مؤقتة ستستخدمها لتسجيل الدخول إلى بوابة نفاذ، والتي يمكنك تغييرها بعد ذلك.

إذا كان لديك حساب في البوابة الوطنية نفاذ من قبل، فيمكنك زيارة موقع الويب واختيار الدخول من خلال حساب خاص عن طريق إدخال رقم هويتك الوطنية أو تغيير كلمة المرور الخاصة بك، وستتلقى رسالة نصية على هاتفك باستخدام كلمة السر خاصتك.